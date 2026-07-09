Rat protiv Irana započeo je 28. veljače kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zračnu ofenzivu u kojoj su ubijeni vrhovni vođa Ali Hamenei i brojni drugi visoki iranski dužnosnici
Izrael: Spremni smo napasti Iran i treći put bude li potrebno
Izraelska vojska spremna je napasti Iran „i treći put bude li potrebno” te „još snažnije”, izjavio je u četvrtak izraelski ministar obrane Israel Katz tijekom vojne ceremonije.
Novi američki napadi na Iran i napadi Teherana na američke regionalne saveznike od srijede dovode u pitanje prekid vatre između dviju strana.
„Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć i ponovno napala (...) u Iranu te uklonila prijetnje, pa i treći put bude li potrebno”, naglasio je Katz.
Tijekom iste vojne ceremonije premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je da je Iran oslabljen dvjema vojnim kampanjama koje je pokrenuo Izrael.
„Iran i njegovi saveznici slabiji su nego ikada”, ocijenio je, priznavši ipak da sukob nije završen.
Rat protiv Irana započeo je 28. veljače kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zračnu ofenzivu u kojoj su ubijeni vrhovni vođa Ali Hamenei i brojni drugi visoki iranski dužnosnici.
Bila je to druga izraelska operacija protiv Irana nakon dvanaestodnevnog sukoba u lipnju 2025. godine kojemu se pridružio i Washington.
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