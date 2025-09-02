Izrael trese kriza s ljudstvom. Šef vojske Netanyahuu: Nećemo poraziti Hamas

Šestosatna sjednica izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost otkrila je duboke podjele u vezi s nadolazećom invazijom na grad Gazu. Najviši vojni zapovjednik židovske države zalaže se za dogovor o razmjeni talaca, dok se premijer Benjamin Netanyahu odlučuje za totalni rat, prema pisanju Haaretza i drugih lokalnih medija.

Tijekom zatvorene noćne sjednice, načelnik Glavnog stožera IDF-a, general bojnik Eyal Zamir, žestoko se usprotivio zauzimanju grada Gaze, na što je više puta upozoravao da bi moglo ugroziti živote njegovih vojnika i preostalih 48 talaca koje drži Hamas, izvijestio je Times of Israel.

Netanyahu je, međutim, odbio generalov prijedlog da se održi glasovanje o trenutnom prijedlogu prekida vatre, prema kojem bi polovica živih talaca bila oslobođena te bi se postavili temelji za trajni kraj rata. Netanyahu i dalje smatra da je vojna sila jedini način da se oslobode taoci i uništi Hamas, čije se posljednje uporište navodno nalazi u gradu Gazi.

Foto: Dawoud Abu Alkas

Zamir je navodno rekao zastupnicima tijekom sastanka da je IDF već izvršio dovoljno pritiska kako bi se taloci oslobodili, pozivajući ih da glasaju o prijedlogu. Prema aktualnom dogovoru, na koji je Hamas pristao 18. kolovoza, bilo bi oslobođeno 10 živih talaca, a predana tijela 18 poginulih zarobljenika, u zamjenu za 60-dnevni prekid vatre.

Taj bi dogovor omogućio objema stranama vrijeme za daljnje pregovore o oslobađanju preostalih talaca i određivanje uvjeta za završetak rata, koji sada ulazi u svoj 23. mjesec. Dok je Zamir isticao dogovor kao put prema naprijed, Netanyahu je rekao da neće pristati na djelomično oslobađanje talaca, tvrdeći da je pod pritiskom predsjednika Trumpa da prihvati samo dogovor koji uključuje oslobađanje svih.

Posebni Trumpov izaslanik za Bliski istok, Steve Witkoff, ranije je rekao da "djelomični dogovori" više nisu opcija, jer se SAD sada zalaže za pristup "sve ili ništa".

- Zaboravite na djelomične dogovore. Uđite punom snagom i završite ovo - rekao je Netanyahu, navodno citirajući Trumpa.

Izraleski ratni stroj je u punom pogonu već dvije godine. U tom periodu, ratovali su ili ratuju protiv Hezbolaha u Libanonu, Hamasa u Gazi, Hutija u Jemenu, šijitskih milicija i beduina, te nove vlasti u Siriji te najveće opasnosti, Irana. Poziv za otprilike 60.000 pričuvnih vojnika koji je Izraelska obrambena vojska poslala prošli mjesec stupit će na snagu u utorak, a očekuje se da će se deseci tisuća pričuvnika javiti u svoje baze prije planirane vojne operacije osvajanja grada Gaze.

Izraelske obrambene snage (IDF) su krajem kolovoza objavile da će dezerterima – od kojih su mnogi pripadnici ultraortodoksne zajednice biti pružena jednokratna prilika da se prijave u vojsku bez suočavanja s kaznama zbog dezerterstva.

Foto: Wikimedia Commons

Oko 14.600 Izraelaca – i muškaraca i žena – nalazi se na popisu Uprave za ljudske resurse IDF-a kao osobe koje su izbjegle vojnu obvezu ili dezerteri, uključujući one koji su započeli proces regrutacije, ali nikada nisu pristupili službi, kao i one koji su dulje vrijeme ignorirali pozive na vojsku.

Svi oni potencijalno se suočavaju s kaznom zatvora zbog odbijanja služenja vojnog roka, no provođenje zakona do sada je bilo ograničeno. Vojska je objavila da će poslati obavijesti osobama koje izbjegavaju vojnu obvezu, omogućujući im da se prijave putem poveznice u SMS poruci ili pozivom jedinici Meitav, koja je zadužena za novačenje vojnika.