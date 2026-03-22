Obavijesti

News

Komentari 0
OGRANIČILI JAVNA OKUPLJANJA

Izrael tvrdi: Iran nas je od početka rata gađao s 400 raketa, 92 posto smo oborili

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: IMDO

U tim napadima ozlijeđeno je više od stotinu ljudi te je uzrokovana velika materijalna šteta, prenosi agencija France Presse

Iran je od početka rata prema Izraelu ispalio više od 400 balističkih projektila od kojih je 92 posto oboreno, rekao je u nedjelju glasnogovornik izraelske vojske. Od 28. veljače "Iran je ispalio više od 400 balističkih projektila" na Izrael, rekao je potpukovnik Nadav Shoshani.

- Ostvarili smo izvrsne stope presretanja, približno 92 posto uspješnosti - nastavio je glasnogovornik. 

Britanski ministar: Nemamo dokaz da Iran raketama cilja Europu. Ne želimo rat

- Balistički projektili koje smo vidjeli jučer ne razlikuju se od onih koje smo presretali u prošlosti i koje ćemo presretati u budućnosti - prokomentirao je dan nakon što su dvije iranske rakete pogodile izraelske gradove Dimonu i Arad na jugu zemlje. 

U tim napadima ozlijeđeno je više od stotinu ljudi te je uzrokovana velika materijalna šteta, prenosi agencija France Presse.  U Dimoni, oko pet kilometara od mjesta udara, nalazi se izraelski strateški centar za nuklearna istraživanja.

Zračne uzbune i raketni napadi na Izrael nastavljeni su u nedjelju ujutro. Times of Israel piše o šest salvi napada u kojima je ranjena najmanje jedna osoba u regiji Tel Aviva. Nakon napada na Dimonu i Arad izraelska civilna zaštita pojačala je mjere zaštite na jugu zemlje, do sada uglavnom pošteđenom projektila.

Iranci tvrde: 'Srušili smo moćni američki F15 u Hormuzu..'

Javna okupljanja su sada tamo, kao i u ostatku države, ograničena na najviše 50 osoba, uz uvjet da je u blizini dostupno sklonište. Školama diljem zemlje naloženo je zatvaranje u nedjelju i ponedjeljak.

Izraelski mediji u nedjelju izražavaju pesimizam oko brzog završetka rata. 

- Izrael ulazi u četvrti tjedan svog rata protiv Irana i sekundarnog rata u Libanonu s više upitnika nego uskličnika - piše dnevni list Israel Hayom.

Iako je točno da je Izrael postigao brojne uspjehe na obje fronte, zemlja bi mogla biti uvučena u rat iscrpljivanja bez postizanja ciljeva", a iranski "neprijatelj" sada je u "režimu preživljavanja" dodaje taj medij.  

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026