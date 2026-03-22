Izrael tvrdi: Iran nas je od početka rata gađao s 400 raketa, 92 posto smo oborili

Iran je od početka rata prema Izraelu ispalio više od 400 balističkih projektila od kojih je 92 posto oboreno, rekao je u nedjelju glasnogovornik izraelske vojske. Od 28. veljače "Iran je ispalio više od 400 balističkih projektila" na Izrael, rekao je potpukovnik Nadav Shoshani.

- Ostvarili smo izvrsne stope presretanja, približno 92 posto uspješnosti - nastavio je glasnogovornik.

- Balistički projektili koje smo vidjeli jučer ne razlikuju se od onih koje smo presretali u prošlosti i koje ćemo presretati u budućnosti - prokomentirao je dan nakon što su dvije iranske rakete pogodile izraelske gradove Dimonu i Arad na jugu zemlje.

U tim napadima ozlijeđeno je više od stotinu ljudi te je uzrokovana velika materijalna šteta, prenosi agencija France Presse. U Dimoni, oko pet kilometara od mjesta udara, nalazi se izraelski strateški centar za nuklearna istraživanja.

Zračne uzbune i raketni napadi na Izrael nastavljeni su u nedjelju ujutro. Times of Israel piše o šest salvi napada u kojima je ranjena najmanje jedna osoba u regiji Tel Aviva. Nakon napada na Dimonu i Arad izraelska civilna zaštita pojačala je mjere zaštite na jugu zemlje, do sada uglavnom pošteđenom projektila.

Javna okupljanja su sada tamo, kao i u ostatku države, ograničena na najviše 50 osoba, uz uvjet da je u blizini dostupno sklonište. Školama diljem zemlje naloženo je zatvaranje u nedjelju i ponedjeljak.

Izraelski mediji u nedjelju izražavaju pesimizam oko brzog završetka rata.

- Izrael ulazi u četvrti tjedan svog rata protiv Irana i sekundarnog rata u Libanonu s više upitnika nego uskličnika - piše dnevni list Israel Hayom.

Iako je točno da je Izrael postigao brojne uspjehe na obje fronte, zemlja bi mogla biti uvučena u rat iscrpljivanja bez postizanja ciljeva", a iranski "neprijatelj" sada je u "režimu preživljavanja" dodaje taj medij.