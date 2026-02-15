Izrael učvršćuje kontrolu nad Zapadnom obalom, Palestinci govore o 'de facto aneksiji'

Izraelski kabinet u nedjelju je odobrio daljnje mjere koje učvršćuju izraelsku kontrolu nad okupiranom Zapadnom obalom te naseljenicima olakšavaju kupovinu zemlje, potez koji su Palestinci nazvali "de facto aneksijom".

Zapadna obala je među teritorijima koje Palestinci žele za svoju buduću nezavisnu državu. Veći dio je pod kontrolom izraelske vojske, s ograničenom palestinskom vladavinom u područjima kojima upravlja Palestinska samouprava koju podupire Zapad.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se suočava s izborima kasnije ove godine, smatra da je uspostavu bilo kakve palestinske države sigurnosnom prijetnjom.

Njegova vladajuća koalicija, koja ima veliku potporu u naseljima, uključuje mnoge članove koji žele da Izrael anektira Zapadnu obalu, zemlju osvojenu Bliskoistočnim ratom 1967. godine na koju Izrael polaže biblijske i povijesne veze.

Ministri su glasali u korist započinjanja procesa upisa zemljišta po prvi puta nakon 1967. godine, do čega dolazi tjedan dana od donošenja nove serije mjera u Zapadnoj obali, koje su izazvale međunarodnu osudu.

"Nastavljamo s revolucijom naseljavanja i jačanjem našeg uporišta diljem svih dijelova naše zemlje", rekao je krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich.

Ministar obrane Israel Katz rekao je da je upis zemljišta vitalna sigurnosna mjera, dok je vlada priopćila da je to "primjeren odgovor procesima ilegalnog upisa zemljišta koje promovira Palestinska samouprava."

Ministarstvo vanjskih poslova reklo je da će mjera promovirati transparentnost i pomoći razriješiti zemljišne sporove.

Palestinsko predsjedništvo osudilo je ovaj potez, rekavši da on predstavlja "de facto aneksiju okupiranog palestinskog teritorija i objavu početka planova aneksije usmjerenih prema učvršćivanju okupacije kroz aktivnosti ilegalnog naseljavanja."

Izraelska nadzorna agencija Peace Now rekla je da bi mjera mogla dovesti do izvlaštenja Palestinaca s polovice Zapadne obale.

Američki predsjednik Donald Trump isključio je izraelsku aneksiju Zapadne obale, no njegova administracija nije nastojala suzbiti ubrzanu gradnju izraelskih naselja.

Najviši sud Ujedinjenih naroda rekao je u neobvezujućem savjetodavnom mišljenju 2024. godine da su izraelska okupacija palestinskih teritorija i naselja ondje ilegalni te da trebaju biti okončani što je prije moguće. Izrael se ne slaže s tim stajalištem.