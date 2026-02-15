Obavijesti

News

Komentari 0
ODOBRILI UPIS ZEMLJIŠTA

Izrael učvršćuje kontrolu nad Zapadnom obalom, Palestinci govore o 'de facto aneksiji'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izrael učvršćuje kontrolu nad Zapadnom obalom, Palestinci govore o 'de facto aneksiji'
Foto: Ammar Awad

Kabinet Benjamina Netanyahua odobrio upis zemljišta i nove mjere koje olakšavaju kupnju zemlje naseljenicima, dok Palestinska samouprava i međunarodna zajednica upozoravaju na produbljivanje okupacije

Admiral

Izraelski kabinet u nedjelju je odobrio daljnje mjere koje učvršćuju izraelsku kontrolu nad okupiranom Zapadnom obalom te naseljenicima olakšavaju kupovinu zemlje, potez koji su Palestinci nazvali "de facto aneksijom".

Zapadna obala je među teritorijima koje Palestinci žele za svoju buduću nezavisnu državu. Veći dio je pod kontrolom izraelske vojske, s ograničenom palestinskom vladavinom u područjima kojima upravlja Palestinska samouprava koju podupire Zapad.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se suočava s izborima kasnije ove godine, smatra da je uspostavu bilo kakve palestinske države sigurnosnom prijetnjom.

ODBOR ZA MIR Trump najavljuje plan za obnovu Gaze i raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga
Trump najavljuje plan za obnovu Gaze i raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga

Njegova vladajuća koalicija, koja ima veliku potporu u naseljima, uključuje mnoge članove koji žele da Izrael anektira Zapadnu obalu, zemlju osvojenu Bliskoistočnim ratom 1967. godine na koju Izrael polaže biblijske i povijesne veze.

Ministri su glasali u korist započinjanja procesa upisa zemljišta po prvi puta nakon 1967. godine, do čega dolazi tjedan dana od donošenja nove serije mjera u Zapadnoj obali, koje su izazvale međunarodnu osudu.

"Nastavljamo s revolucijom naseljavanja i jačanjem našeg uporišta diljem svih dijelova naše zemlje", rekao je krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich. 

SASTANAK U WASHINGTONU Netanyahu je optimističan: Trump stvara uvjete za dogovor s Iranom i izbjegavanje rata
Netanyahu je optimističan: Trump stvara uvjete za dogovor s Iranom i izbjegavanje rata

Ministar obrane Israel Katz rekao je da je upis zemljišta vitalna sigurnosna mjera, dok je vlada priopćila da je to "primjeren odgovor procesima ilegalnog upisa zemljišta koje promovira Palestinska samouprava."

Ministarstvo vanjskih poslova reklo je da će mjera promovirati transparentnost i pomoći razriješiti zemljišne sporove.

Palestinsko predsjedništvo osudilo je ovaj potez, rekavši da on predstavlja "de facto aneksiju okupiranog palestinskog teritorija i objavu početka planova aneksije usmjerenih prema učvršćivanju okupacije kroz aktivnosti ilegalnog naseljavanja."

nakon nuklearnih pregovora Donald Trump u Bijeloj kući prima Netanyahua: U fokusu Iran i prijetnja novog rata
Donald Trump u Bijeloj kući prima Netanyahua: U fokusu Iran i prijetnja novog rata

Izraelska nadzorna agencija Peace Now rekla je da bi mjera mogla dovesti do izvlaštenja Palestinaca s polovice Zapadne obale.

Američki predsjednik Donald Trump isključio je izraelsku aneksiju Zapadne obale, no njegova administracija nije nastojala suzbiti ubrzanu gradnju izraelskih naselja.

'SMRTNA PRESUDA' Izrael odbio liječenje dječaku s rakom: Sud mu ne dopušta ulazak u zemlju jer je iz Gaze
Izrael odbio liječenje dječaku s rakom: Sud mu ne dopušta ulazak u zemlju jer je iz Gaze

Najviši sud Ujedinjenih naroda rekao je u neobvezujućem savjetodavnom mišljenju 2024. godine da su izraelska okupacija palestinskih teritorija i naselja ondje ilegalni te da trebaju biti okončani što je prije moguće. Izrael se ne slaže s tim stajalištem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026