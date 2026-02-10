Izrael odbio liječenje dječaku s rakom: Sud mu ne dopušta ulazak u zemlju jer je iz Gaze

Petogodišnji palestinski dječak, koji je obolio od agresivnog oblika raka, neće moći doći do liječenja koje mu je nužno za preživljavanje. Izraelski sud odbio je žalbu kojom se tražio njegov ulazak u Izrael radi hitne medicinske skrbi, pozivajući se na vladinu politiku zabrane prelaska granice za osobe registrirane kao stanovnici Gaze, javlja The Guardian.

Odluku je u nedjelju donio Okružni sud u Jeruzalemu, koji je odbacio peticiju za premještaj djeteta iz Ramale u bolnicu Tel HaShomer u blizini Tel Aviva. Tamo se trebala obaviti transplantacija koštane srži, zahvat koji nije dostupan ni u Pojasu Gaze ni na okupiranoj Zapadnoj obali.

Dječak se od 2022. godine nalazi na Zapadnoj obali, gdje prima terapiju koju u Gazi ne bi mogao dobiti. Liječnici su utvrdili da mu je hitno potrebna imunoterapija antitijelima, no sud je zaključio da njegov trenutačni boravak izvan Gaze ne predstavlja osnovu za izuzeće od opće zabrane.

Presuda je donesena u kontekstu potpune blokade ulaska stanovnika Gaze u Izrael, uvedene nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Tom mjerom obuhvaćeni su i teško bolesni pacijenti, uključujući oboljele od raka, kojima je prije rata redovito bio omogućen pristup liječenju u izraelskim bolnicama.

Majka dječaka presudu je opisala kao konačan udarac. Za izraelski list Haaretz rekla je da je izgubila svaku nadu te da odluku doživljava kao smrtnu presudu za svoje dijete. Dodala je i da je dječakov otac preminuo od raka prije tri godine.

Sudac Ram Winograd u obrazloženju je naveo da se peticijom zapravo osporava sigurnosna politika uvedena nakon 7. listopada. Iako je priznao da tisuće djece u Gazi trebaju hitnu medicinsku pomoć, ustvrdio je da ne vidi bitnu razliku između ovog slučaja i ostalih pacijenata kojima je ulazak zabranjen.

Izraelska organizacija za ljudska prava Gisha, koja od kraja 2025. sudjeluje u pravnoj borbi u ovom slučaju, oštro je kritizirala presudu. Poručili su da se njome razotkriva okrutnost sustava koji se vodi administrativnim podacima, a ne hitnošću zdravstvenog stanja.

Prema njihovim navodima, sud je podržao politiku koja teško bolesnu djecu ostavlja bez šanse za liječenje, čak i kada je ono dostupno na svega nekoliko desetaka kilometara udaljenosti.

Humanitarne organizacije upozoravaju da je slična sudbina zadesila tisuće pacijenata u Gazi. Procjenjuje se da je oko 11.000 onkoloških bolesnika i dalje zarobljeno u toj enklavi, dok liječnici bilježe nagli porast smrti povezanih s rakom zbog nedostatka terapije i nemogućnosti izlaska.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da su stotine ljudi, među njima i djeca, umrle čekajući evakuaciju i liječenje izvan Gaze, dok tisuće drugih i dalje nemaju mogućnost prijeći granicu unatoč službenim uputnicama.