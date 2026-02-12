Obavijesti

SASTANAK U WASHINGTONU

Netanyahu je optimističan: Trump stvara uvjete za dogovor s Iranom i izbjegavanje rata

Foto: Jonathan Ernst

Izraelski premijer naglašava da svaki sporazum mora zaštititi sigurnost Izraela, dok SAD i Iran pregovaraju o nuklearnom programu i raketama.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak kako se nada da američki predsjednik Donald Trump stvara preduvjete za postizanje dogovora s Iranom kojim bi se izbjegla vojna akcija.

Netanyahu, koji je razgovarao s Trumpom u srijedu u Washingtonu, rekao je da bilo kakav dogovor s Iranom "mora uključiti elemente koji su vitalni za Izrael". To uključuje zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje balističkih raketa i posredničkih aktera.

Bio je to sedmi sastanak Trumpa i Netanyahua otkako se američki predsjednik vratio na dužnost, a bio je zatvoren za medije. Trump ga je opisao kao "vrlo dobar sastanak", ali je rekao da nisu donesene nikakve važne odluke.

Trump je zaprijetio napadima na Iran ako se ne postigne dogovor, dok je Teheran obećao odmazdu, što je potaknulo strahove od šireg rata. Više je puta izrazio podršku sigurnom Izraelu, dugogodišnjem američkom savezniku i zakletom neprijatelju Irana.

„Mislim da uvjeti koje stvara, u kombinaciji s činjenicom da oni sigurno razumiju da su prošli put pogriješili time što nisu postigli dogovor, mogu stvoriti okolnosti za postizanje dobrog dogovora“, rekao je Netanyahu.

Ističući kako sa SAD-om dijeli "vrlo blisku i iskrenu vezu", Netanyahu je kazao da su se rasprave usredotočile na nekoliko pitanja, ali prvenstveno na pregovore s Iranom, a Trump je želio „čuti moje mišljenje“.

„Predsjednik vjeruje da su Iranci već saznali s kim imaju posla“, naglasio je, misleći na 12-dnevni sukob Izraela s Iranom koji je kulminirao američkim zračnim napadima na iranske nuklearne lokacije.

Trump je ranije ovog tjedna izjavio da vjeruje da Iran želi dogovor.

Iran kaže da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje tog pitanja s projektilima.

Netanyahu je također rekao da su se razgovori s Trumpom dotaknuli i Gaze, gdje postoji krhko primirje između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas, cijele regije i drugih općih pitanja.

"Bio je to još jedan razgovor s velikim prijateljem Države Izrael, kakvog nikada nismo imali", istaknuo je izraelski premijer.

