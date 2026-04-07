DUŠIČNA KISELINA

Izrael uništio jedno od zadnjih postrojenja za iranske rakete

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: IDF

IDF je jučer potvrdio bombardiranje još jednog petrokemijskog postrojenja u Iranu, navodeći da je riječ o „jednom od rijetkih preostalih postrojenja“ koja su se koristila za proizvodnju materijala za balističke projektile.

Iranski mediji su jučer izvijestili da su zračni napadi pogodili Marvdasht Petrochemical Complex, u blizini Širaza, nekoliko sati nakon što je Izraelsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo najveće iransko petrokemijsko postrojenje u Asaluyehu.

U priopćenju IDF navodi da je postrojenje u blizini Širaza „koristilo iranske oružane snage za proizvodnju dušične kiseline, tvari potrebne za proizvodnju eksploziva i dodatnih materijala koji se koriste u procesima razvoja balističkih projektila“.

IDF dodaje da je lokacija „jedan od rijetkih preostalih kompleksa za proizvodnju ključnih kemijskih komponenti za eksplozive i materijale za balističke projektile u Iranu“, nakon napada na petrokemijsko postrojenje u Asaluyehu i dodatna postrojenja koja su pogođena u južnom Iranu tijekom vikenda.

„Time je IDF produbio štetu vojnih kapaciteta režima, s naglaskom na proizvodne sposobnosti oružja koje se oslanjalo na komponente iz tog postrojenja“, navodi vojska.

Također jučer, IAF je pogodio postrojenje iranskih balističkih raketnih snaga u sjeverozapadnom Iranu, iz kojeg je, kako vojska navodi, ispaljeno nekoliko desetaka raketa prema Izraelu.

„Lokacija je pogođena dok su vojnici i zapovjednici raketnog sustava djelovali unutar njega radi napredovanja i provođenja terorističkih aktivnosti protiv Države Izrael i drugih zemalja“, navodi IDF.

