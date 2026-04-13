Izrael uoči pregovora napada uporište Hezbolaha

Uoči sastanka veleposlanika u Sjedinjenim Državama u utorak, libanonski ministar vanjskih poslova izjavio je da će Bejrut iskoristiti pregovore za vršenje pritiska za prekid vatre. Izrael je rekao da neće razgovarati o prekidu vatre, dok se Hezbolah usprotivio pregovorima s Izraelom, što odražava oštro pogoršanje političkih napetosti u Libanonu, ističe Reuters.

U televizijskom govoru u ponedjeljak, vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je da libanonska vlada treba otkazati sutrašnji sastanak, opisujući ga kao "besmislen" i rekavši da će Hezbolah nastaviti odgovarati na izraelske napade.

U južnom Libanonu, izraelska vojska opkolila je pogranični grad Bint Džbeil i započela kopneni napad, rekli su glasnogovornik izraelske vojske i libanonski sigurnosni izvori.

Libanonski izvori rekli su da su borci Hezbolaha spremni boriti se do smrti, navodeći strateški i simbolički značaj Bint Džbeila, uporišta militantne skupine, glavnog grada pokrajine i ulaza u okolna sela.

Izrael kaže da planira okupirati južni Libanon do rijeke Litani.

Izrael i Sjedinjene Države rekli su da kampanja protiv Hezbolaha nije dio dvotjednog primirja između Irana i SAD-a, iako je pakistanski premijer rekao da će primirje uključivati ​​i Libanon.

Iako borbe u Libanonu nisu prestale, Izrael nije izveo zračne napade na Bejrut od srijede, kada je bombardirao glavni grad pri čemu su poginule stotine ljudi.