PRITISAK ZA PREKID VATRE

Izrael uoči pregovora napada uporište Hezbolaha

Piše HINA,
Izrael uoči pregovora napada uporište Hezbolaha
Izraelske trupe u ponedjeljak su pokrenule napad kako bi zauzele ključni grad u južnom Libanonu, vršeći pritisak na Hezbolah uoči najavljenih pregovora između izraelskih i libanonskih izaslanika ovaj tjedan u SAD-u

Uoči sastanka veleposlanika u Sjedinjenim Državama u utorak, libanonski ministar vanjskih poslova izjavio je da će Bejrut iskoristiti pregovore za vršenje pritiska za prekid vatre. Izrael je rekao da neće razgovarati o prekidu vatre, dok se Hezbolah usprotivio pregovorima s Izraelom, što odražava oštro pogoršanje političkih napetosti u Libanonu, ističe Reuters.

U televizijskom govoru u ponedjeljak, vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je da libanonska vlada treba otkazati sutrašnji sastanak, opisujući ga kao "besmislen" i rekavši da će Hezbolah nastaviti odgovarati na izraelske napade.

U južnom Libanonu, izraelska vojska opkolila je pogranični grad Bint Džbeil i započela kopneni napad, rekli su glasnogovornik izraelske vojske i libanonski sigurnosni izvori.

ZAKOPANO POD ZEMLJOM CRVENI ALARM U BIJELOJ KUĆI Iran ima tisuće raketa. Jako brzo bi mogli obnoviti zalihe
CRVENI ALARM U BIJELOJ KUĆI Iran ima tisuće raketa. Jako brzo bi mogli obnoviti zalihe

Libanonski izvori rekli su da su borci Hezbolaha spremni boriti se do smrti, navodeći strateški i simbolički značaj Bint Džbeila, uporišta militantne skupine, glavnog grada pokrajine i ulaza u okolna sela.

Izrael kaže da planira okupirati južni Libanon do rijeke Litani.

Izrael i Sjedinjene Države rekli su da kampanja protiv Hezbolaha nije dio dvotjednog primirja između Irana i SAD-a, iako je pakistanski premijer rekao da će primirje uključivati ​​i Libanon.

Iako borbe u Libanonu nisu prestale, Izrael nije izveo zračne napade na Bejrut od srijede, kada je bombardirao glavni grad pri čemu su poginule stotine ljudi.

UŽIVO Magyar prozvao Orbana zbog odnosa s Hrvatskom: Mađarska je opljačkana i izdana
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Magyar prozvao Orbana zbog odnosa s Hrvatskom: Mađarska je opljačkana i izdana

Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
VIDEO Trump: 'Iranci su nas kontaktirali i žele dogovor...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Trump: 'Iranci su nas kontaktirali i žele dogovor...'

Nakon neuspješnih pregovora Irana i SAD-a, nastavlja se blokada u Hormuškom tjesnacu,a cijene nafte opet su porasle iznad sto dolara po barelu...

