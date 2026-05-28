Izrael upozorio stanovnike Libanona: 'Evakuirajte se!'

"Svi stanovnici koji žive južno od rijeke Zahrani trebaju se uputiti na sjever na sigurno", objavio je vojni glasnogovornik na arapskom jeziku na platformi X. Rijeka Zahrani teče otprilike 40 kilometara sjeverno od libanonsko-izraelske granice. U video poruci, glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne skupine "s ekstremnom silom", navodi se.

Prekid vatre između Izraela i Libanona proglašen je u travnju i od tada je dva puta produžen. Unatoč dogovoru, razmjena vatre između Izraela i Hezbolaha nastavlja se gotovo svakodnevno.

Hezbolah nije stranka u prekidu vatre i odbio je ući u pregovore s Izraelom.

Intenzivni izraelski zračni napadi ponovno su prijavljeni tijekom srijede u južnom i istočnom Libanonu.

Libanonski sigurnosni izvori rekli su da su napadi pogodili područja oko južnog grada Nabatije i okolnih regija, dok je državna novinska agencija NNA izvijestila o napadima na istoku zemlje.

Izraelska vojska izvijestila je pak o napadima dronovima na sjeverni Izrael, što je aktiviralo sirene za uzbunu u nekoliko područja.

Vojska je također izjavila da je identificirala "sumnjive zračne objekte" u blizini izraelskih trupa u južnom Libanonu, od kojih je jedan presretnut.