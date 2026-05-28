Obavijesti

News

Komentari 0
BORBENA ZONA

Izrael upozorio stanovnike Libanona: 'Evakuirajte se!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael upozorio stanovnike Libanona: 'Evakuirajte se!'
Foto: Rami Shlush

Izraelska vojska proglasila je u srijedu navečer velike dijelove južnog Libanona "borbenom zonom" i pozvala stanovništvo na evakuaciju

"Svi stanovnici koji žive južno od rijeke Zahrani trebaju se uputiti na sjever na sigurno", objavio je vojni glasnogovornik na arapskom jeziku na platformi X. Rijeka Zahrani teče otprilike 40 kilometara sjeverno od libanonsko-izraelske granice. U video poruci, glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne skupine "s ekstremnom silom", navodi se.

Prekid vatre između Izraela i Libanona proglašen je u travnju i od tada je dva puta produžen. Unatoč dogovoru, razmjena vatre između Izraela i Hezbolaha nastavlja se gotovo svakodnevno.

Hezbolah nije stranka u prekidu vatre i odbio je ući u pregovore s Izraelom.

OSVETA ZA POKOLJ IDF ubio hamasovca koji je isplanirao napad na Izrael 2023.
IDF ubio hamasovca koji je isplanirao napad na Izrael 2023.

Intenzivni izraelski zračni napadi ponovno su prijavljeni tijekom srijede u južnom i istočnom Libanonu.

Libanonski sigurnosni izvori rekli su da su napadi pogodili područja oko južnog grada Nabatije i okolnih regija, dok je državna novinska agencija NNA izvijestila o napadima na istoku zemlje.

Izraelska vojska izvijestila je pak o napadima dronovima na sjeverni Izrael, što je aktiviralo sirene za uzbunu u nekoliko područja.

Vojska je također izjavila da je identificirala "sumnjive zračne objekte" u blizini izraelskih trupa u južnom Libanonu, od kojih je jedan presretnut.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'
OSAM UČENIKA U BOLNICI

Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'

Ukupno je osam učenika nakon nesreće završilo u zadarskoj Općoj bolnici, a trima je curicama su liječenici konstatirali teške tjelesne ozljede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026