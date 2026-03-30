Obavijesti

News

Komentari 1
Izrael uvodi smrtnu kaznu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ronen Zvulun

Izraelski parlament odobrio je u ponedjeljak kontroverzni prijedlog zakona o ponovnom uvođenju smrtne kazne za teroriste, što kritičari smatraju rasističkim potezom jer bi se primjenjivalo praktički samo na Palestince, javlja agencija dpa

Organizacije za ljudska prava i nekoliko europskih zemalja pozvali su na zaustavljanje te inicijative. Prema nacrtu zakona, Palestinci koje vojni sudovi na okupiranim područjima osude za ubojstvo počinjeno kao čin terorizma dobili bi obveznu smrtnu kaznu.

U međuvremenu, na civilnim sudovima u Izraelu, osoba osuđena za ubojstvo s terorističkim motivom i ciljem uništenja Države Izrael mogla bi, prema zakonu, biti osuđena ili na smrtnu kaznu ili na doživotni zatvor.

Nacrt zakona uvela je stranka Otzma Yehudit krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira.

Prijedlog zakona podržalo je 62 od 120 zastupnika u Knessetu u konačnom glasanju u ponedjeljak, uključujući premijera Benjamina Netanyahua. Protiv je glasalo 48 zastupnika, a ostali su bili suzdržani ili nisu bili prisutni na glasanju.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Iran: Bombardirali su nam nuklearno postrojenje!
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Iran: Bombardirali su nam nuklearno postrojenje!

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
NOVI VAL

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
TRAŽENE OSOBE

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026