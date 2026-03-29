Izrael žestoko udara po Iranu: Projektili pogodili zgrade

Izraelska vojska u nedjelju je izvijestila o napadima na Teheran i druge ciljeve usmjerene na iransku infrastrukturu i energetsku strukturu. Iranska novinska agencija Fars, koja je povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), izvijestila je o projektilima koji su pogodili stambeno područje južno od Teherana. U napadu je poginulo deset ljudi, među njima i šest afganistanskih migranata, objavio je Fars. Američka organizacija za ljudska prava u Iranu (HRANA) u subotu je izvijestila da su napadi na Iran posljednjih dana bili najteži od početka aktualnog rata koji je počeo 28. veljače. HRANA je izvijestila da je 74 posto napada bilo usmjereno na regiju oko Teherana.

Organizacija je dosad broj žrtava procijenila na 3400 poginulih, među kojima je najmanje 1500 civila.

Iranske su snage nastavile s napadima na Izrael. Sirene za zračnu uzbunu čule su se u gradovima na jugu zemlje.

Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom objavila je da nema izvještaja o ranjenima, a iranski su mediji potvrdili informacije o napadima.

Izraelski mediji izvješćuju da su napadi usmjereni na Dimonu u pustinji Negev, gdje se nalazi izraelski nuklearni reaktor.

Napad otprije tjedan dana prouzročio je više desetaka ozljeda i razaranja u stambenom području.