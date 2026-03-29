OSUDIO RATNE VOĐE

Papa Lav poručio: 'Bog ne sluša molitve onih s krvavim rukama'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Francesco Fotia

Na Cvjetnicu na Trgu svetog Petra, Papa Lav poručio je da se Isus ne može koristiti kao opravdanje za rat, aludirajući na sukob u Iranu

Papa Lav je u nedjelju rekao da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove, a "ruke su im pune krvi" u neobično snažnoj izjavi, dok rat u Iranu ulazi u drugi mjesec. Obraćajući se desecima tisuća okupljenih na Cvjetnicu na Trgu svetog Petra u Rimu papa je rekao da se Isus ne može koristiti kao opravdanje za bilo koji rat.  "Ovo je naš Bog: Isus, Kralj mira, koji odbacuje rat, kojega nitko ne može koristiti da bi opravdao rat", rekao je prvi američki papa vjernicima okupljenim na vatikanskom trgu. 

"Isus ne sluša molitve onih koji ratuju, već ih odbacuje govoreći: 'Premda puno molite, ja neću slušati te molitve jer vaše su ruke pune krvi'", rekao je, pozvavši se na odlomak iz Biblije.

POZIVA NA MIR
Papa Lav: Ne možemo biti tihi dok toliko ljudi pati...

Lav nije posebno imenovao nijednoga svjetskog vođu, ali posljednjih tjedana pojačava kritike kada je posrijedi rat u Iranu.

Papa, poznat po tomu da pažljivo bira riječi, više je puta pozvao na hitan prekid vatre u sukobima, a u ponedjeljak je kazao kako su vojni zračni napadi neselektivni i da ih treba zabraniti.

Neki američki dužnosnici pozvali su se na jezik kršćanstva da bi opravdali zajedničke američko-izraelske napade na Iran 28. veljače, nakon kojih se sukob proširio. 

Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je u Pentagonu počeo voditi mjesečno kršćansko bogoslužje tijekom kojega se pomolio da "svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije", a molio je i za "neslomljivo jedinstvo i silovito djelovanje protiv onih koji ne zaslužuju milost.

OAZA MILIJARDERA
Papa Lav u Monaku: 'Pomozite potrebitima i dijelite bogatstvo'

Lav se u nedjelju pozvao na biblijski odlomak u kojemu Isus, neposredno prije uhićenja uoči raspeća kori jednog od svojih sljedbenika jer je mačem udario osobu koja ga je uhitila.

"Isus se nije naoružao niti se branio niti je vodio ikakav rat. Otkrio je blago lice Boga koji uvijek odbacuje nasilje. Umjesto da spasi sebe, dopustio je da bude pribijen na križ", rekao je Lav. 

