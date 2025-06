Izraelci najavili istragu zbog ratnih zločina u Gazi: Ljudi su ubijeni kod humanitarnih baza

Glavna odvjetnica izraelske vojske je naredila istragu mogućih ratnih zločina zbog optužbi da su izraelske snage namjerno otvorile vatru na palestinske civile blizu centara za distribuciju humanitarne pomoći u Gazi, objavile su u petak novine Haaretz.

Stotine Palestinaca su ubijene tijekom proteklog mjeseca u blizini područja na kojima se distribuirala hrana, rekle su lokalne bolnice i dužnosnici.

Haaretz, izraelske novine sklone ljevici, citirale su neimenovane izraelske vojnike koji su rekli da im je naređeno otvoriti paljbu na gomile ljudi kako se ne bi približavali te koristiti smrtonosnu silu protiv ljudi za koje se nije činilo da su predstavljali prijetnju.

Izraelska vojska nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom o izvješću.

Haaretz je citirao vojnog glasnogovornika koji je kazao da vojska nastoji na najmanju moguću mjeru svesti napetosti između lokalnog stanovništva i izraelskih snaga, dodajući da je vojska, nakon izvješća o stradalim civilima, provela istrage i dala nove upute kopnenim snagama.

Novine su također navele neimenovane izvore, prema kojima je jedinici vojske, utemeljenoj radi istrage incidenata koji možda uključuju kršenje međunarodnog prava, povjereno da ispita postupke vojnika u blizini centara za distribuciju pomoći tijekom prošlog mjeseca.

U Gazi akutno nedostaje hrane i drugih osnovnih potrepština nakon gotovo dvije godine izraelske vojne kampanje protiv Hamasa, koja je razorila većinu priobalne enklave i raselila veći dio njenih dva milijuna stanovnika.

Tisuće ljudi se okupljaju oko centara za distribuciju očajno očekujući nove pošiljke, no postoje gotovo svakodnevna izvješća o pucnjavama i ubojstvima na pristupnim putevima. Bolničari su kazali da je šest osoba ubijeno vatrenim oružjem u petak dok su pokušavali dobiti hranu na jugu Pojasa Gaze.

Od kraja svibnja, ubijeno je preko 500 osoba blizu centara kojima upravlja Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podupiru Sjedinjene Američke Države, ili na područjima gdje su trebali proći kamioni s hranom Ujedinjenih naroda, objavile su zdravstvene vlasti u Gazi.

Odgovarajući na pitanja o ranijim incidentima, izraelska vojska je često govorila da su vojnici ispalili hice iznad glava ljudi kako bi ih natjerali da se maknu. Vojska je također kazala da ispituje razne slučajeve, no još nije objavila nalaze tih istraga.

Neimenovani izraelski vojnici su za Haaretz rekli da su vojni zapovjednici naredili vojnicima da pucaju na gomile Palestinaca kako bi se raspršili i očistili područje.

Tijekom sastanka iza zatvorenih vrata s višim dužnosnicima glavne odvjetnice, pravni predstavnici su odbacili tvrdnje Izraelskih obrambenih snaga da incidenti predstavljaju izolirane slučajeve, objavio je Haaretz.

Vojska je uvela policijski sat na pristupnim putevima do centara GHF-a od šest sati poslijepodne do šest sati ujutro, što je dovelo do zbunjenosti glede pristupa pomoći. No, lokalni stanovnici često moraju krenuti dobrano prije zore kako bi imali izglede da će dobiti hranu.

Rat u Gazi je započeo nakon što je Hamas izveo iznenadni napad na Izrael 7. listopada 2023., pri čemu je ubijeno gotovo 1200 ljudi, uglavnom civila, a 251 osoba je oteta i odvedena u enklavu.

Izrael je zatim započeo vojnu kampanju u kojoj je poginulo preko 56.000 Palestinaca, većinom civila, prema lokalnim zdravstvenim vlastima u Gazi.

Ministarstvo zdravstva u Gazi je u petak objavilo da su najmanje 72 osobe ubijeno, a preko 170 ranjeno u izraelskoj paljbi diljem Pojasa Gaze u protekla 24 sata.