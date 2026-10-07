Tuga i suze u Izraelu. Židovi obilježavaju tri godine od brutalnog napada Hamasa

Izraelci će u srijedu obilježiti tri godine od napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., koji je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je uništen velik dio Gaze, gdje su uvjeti i dalje iznimno teški unatoč prekidu vatre koji je na snazi već godinu dana i koji bi trebao trajno okončati rat.

Foto: Ronen Zvulun

U napadima, tijekom kojih su militanti ubili 1200 ljudi i odveli 251 taoca u Gazu, poginuo je najveći broj ljudi u jednom danu u povijesti Izraela. U naknadnim izraelskim bombardiranjima i kopnenim operacijama u Gazi ubijeno je više od 74.000 ljudi, prema podacima tamošnjih zdravstvenih vlasti.

U srijedu će Izraelci održati bdjenje na mjestu glazbenog festivala Nova u blizini granice s Gazom, gdje su militanti tijekom napada ubili 348 mladih ljudi. Također će održati komemoraciju povodom godišnjice na Trgu talaca u Tel Avivu.

Ovo je prva godišnjica koju Izraelci obilježavaju bez ijednog taoca koji se još uvijek nalazi u Gazi, nakon što su živi i mrtvi taoci razmijenjeni s Hamasom za Palestince koji su bili zatvoreni u izraelskim zatvorima. Posmrtni ostaci posljednjeg izraelskog taoca pronađeni su u siječnju.

Foto: Ronen Zvulun

Godišnjica dolazi samo 20 dana prije prvih izraelskih izbora nakon napada, a na izbore se gleda kao na svojevrsni referendum o dugogodišnjoj vlasti premijera Benjamina Netanyahua. Netanyahu je odbacio odgovornost za sigurnosni propust i usprotivio se pozivima na neovisnu istragu. To je izazvalo frustraciju kod mnogih u Izraelu, uključujući obitelji poginulih u napadima, od kojih su se neki uključili u izbornu utrku.

Anketa Izraelskog instituta za demokraciju pokazala je da je 68 posto izraelskih Židova reklo kako su događaji od 7. listopada bili vrlo važan ili prilično važan čimbenik u njihovoj odluci za koju će stranku glasati. Izborne ankete pokazuju da ni Netanyahu ni njegovi glavni konkurenti, ako bi se izbori održali danas, ne bi osvojili dovoljan broj mandata u parlamentu za sastavljanje koalicijske vlade.

Foto: Ronen Zvulun

Ovo je također prva godišnjica od sporazuma o prekidu vatre koji je uz posredovanje SAD-a postignut 10. listopada 2025. Sporazum je zaustavio velike borbe, ali nije uspio zaustaviti izraelske napade u Gazi niti osigurati razoružavanje Hamasa i drugih militantnih skupina. Prema sporazumu, Izrael je zadržao kontrolu nad oko 53 posto Gaze, a izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo dvije trećine teritorija. Hamas kontrolira preostalu trećinu, gdje oko dva milijuna stanovnika uglavnom živi u improviziranim šatorima i bombardiranim zgradama.

Takozvani „Odbor za mir“ američkog predsjednika Donalda Trumpa predložio je nekoliko planova za obnovu Gaze. No ti planovi, koji ne uzimaju u obzir vlasnička prava Palestinaca čiji su domovi uništeni, nisu uspjeli dobiti potporu ni Izraela ni Hamasa, koji su i dalje u pat-poziciji u pregovorima o prekidu vatre. Dvije strane još nisu postigle dogovor o uvjetima sporazuma prema kojem bi Hamas položio oružje u zamjenu za povlačenje izraelskih postrojbi.

Izrael tvrdi da se neće povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža; Hamas kaže da je pristao na postupni proces, ali da se neće razoružati sve dok se izraelski napadi nastavljaju. Izrael je nastavio kampanju bombardiranja Gaze, u kojoj je posljednjih mjeseci ubijen određeni broj pripadnika Hamasa, ali su poginuli i brojni civili, navode zdravstvene vlasti u Gazi, čiji podaci o poginulima ne razlikuju civile od boraca.

Zdravstvene vlasti navode da je od prekida vatre u listopadu 2025. u Gazi ubijeno više od 1.400 Palestinaca. U istom razdoblju poginulo je pet izraelskih vojnika, priopćila je izraelska vojska.