Izraelci su gađali jednog od najmoćnijih iranskih čelnika? Ne zna se je li preživio napad

Izraelska vojska izvela je tijekom noći zračni udar na Teheran, a glavna meta bio je Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i jedan od najmoćnijih ljudi u državi nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija. Prema izvješćima izraelskih medija i potvrdama vojnih dužnosnika, još uvijek nije jasno je li Larijani ubijen, ranjen ili je preživio napad, a službeni Teheran o cijelom slučaju zasad šuti. Ovaj napad predstavlja jednu od najznačajnijih operacija od početka rata i mogao bi dramatično utjecati na daljnji tijek sukoba.

Najznačajniji napad od početka rata

Udar na sam vrh iranskog režima dogodio se u noći s ponedjeljka na utorak, a izraelski izvori potvrdili su da je cilj bio upravo Larijani, čovjek kojeg mnogi smatraju de facto vođom Irana. Načelnik glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga (IDF), general pukovnik Eyal Zamir, neizravno je potvrdio operaciju, izjavivši kako su tijekom noći zabilježena "značajna postignuća u eliminacijama, s potencijalom da utječu na ishod kampanje". Iako nije izravno spomenuo Larijanijevo ime, njegova se izjava naširoko tumači kao potvrda napada.

Tri odvojena izvora iz izraelskog obrambenog sustava potvrdila su za Jerusalem Post da se radilo o pokušaju atentata, opisujući ga kao "najvažnije ciljano ubojstvo od početka rata" 28. veljače. Sama činjenica da je informacija o pokušaju atentata puštena u javnost sugerira da postoji velika vjerojatnost da je Larijani ubijen ili barem teško ranjen, iako službene potvrde još nema.

Tko je Ali Larijani?

Ali Larijani ključna je figura iranskog režima, čovjek s dugom karijerom u Korpusu čuvara islamske revolucije (IRGC), bivši predsjednik parlamenta i šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Njegov utjecaj naglo je porastao nakon što je u izraelsko-američkom napadu krajem veljače ubijen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, zajedno s cijelim vojnim vrhom.

Nakon Hamneijeve smrti, na čelo države tehnički je postavljen njegov sin, Mojtaba Hamnei, no obavještajni izvori tvrde da je on teško ranjen u ranijim napadima i nije viđen u javnosti. U tom vakuumu moći, Larijani je preuzeo vođenje svakodnevnih operacija i na čelu je privremenog odbora za upravljanje zemljom. Posljednjih tjedana postao je najistaknutiji glas režima, izravno odgovarajući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i vodeći pregovore sa Zapadom. Ubojstvo ili ranjavanje čovjeka koji u ovom trenutku drži sve konce u svojim rukama moglo bi izazvati potpuni kaos unutar iranske vlasti.

Iran šuti, ali je ubijen zapovjednik Basija

Dok sudbina Alija Larijanija ostaje nepoznata, iranski državni mediji nisu se oglasili o napadu. Zanimljivo je da je Press TV objavio izjavu koja se pripisuje Larijaniju, u kojoj on kritizira američkog predsjednika Trumpa. Međutim, nije jasno je li riječ o novoj izjavi ili pokušaju stvaranja privida da je sve u redu. Dan prije napada, u ponedjeljak, Larijani je izdao priopćenje u kojem je kritizirao muslimanske zemlje zbog nedostatka podrške Iranu.

Ipak, izraelski napadi tijekom noći polučili su i konkretne rezultate. IDF je potvrdio da je u odvojenom udaru u središnjem Teheranu ubijen Golamreza Solejmani, zapovjednik paravojne milicije Basidž, ključnog dijela iranskog unutarnjeg sigurnosnog aparata. Prema navodima, on i njegov zamjenik ubijeni su u improviziranom šatorskom naselju koje su koristili kako bi izbjegli praćenje.

Osim toga, izraelski mediji izvijestili su i o nedavnim napadima na podzemni kompleks u gradu Komu, gdje su se navodno skrivali visoki dužnosnici palestinskog Islamskog džihada, uključujući zamjenika vođe Akrama al-Ajourija. General Zamir potvrdio je i te operacije, rekavši da su "eliminirani viši operativci uključeni u terorističke aktivnosti iz Gaze i Judeje i Samarije" koji su se skrivali u sigurnim kućama u Teheranu.

