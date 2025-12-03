Obavijesti

LAŽIRALI TAOCE?

Izraelci sumnjičavi oko tijela talaca koje im je predao Hamas

Piše HINA,
Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je ranije u utorak da su izraelske snage u Gazi primile ono što je opisao kao "nalaze" koji će biti odneseni u Izrael na forenzičko testiranje

Izraelske forenzičke službe zaključile su da posmrtni ostaci koje je Hamas predao u utorak nisu posmrtni ostaci dvaju posljednjih talaca iz Gaze, priopćio je u srijedu ured izraelskog premijera.

Prema uvjetima listopadskog sporazuma o prekidu vatre, Hamas je predao posmrtne ostatke koje je Crveni križ opisao kao posmrtne ostatke jednog od dvaju posljednjih preminulih talaca koji su još uvijek u Gazi.

- Nalazi doneseni jučer na pregled iz Pojasa Gaze nisu povezani ni s jednim od preminulih talaca - priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua u srijedu.

Identifikacija je obavljena u Nacionalnom centru za sudsku medicinu, dodaje se.

Palestinska militantna skupina Hamas u utorak je rekla da je predala posmrtne ostatke jednog od posljednja dva preminula taoca koji su još uvijek u Gazi, priopćio je Međunarodni odbor Crvenog križa, u skladu s uvjetima sporazuma o prekidu vatre iz listopada.

Preostala dva taoca su izraelski policajac Ran Gvili i tajlandski državljanin Sudthisak Rinthalak, obojica oteti tijekom napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. nakon kojeg je počeo dvogodišnji razorni rat u Gazi.

Međunarodni odbor Crvenog križa sa sjedištem u Ženevi djeluje kao posrednik između militantnih skupina u Gazi i Izraela, pomažući u olakšavanju oslobađanja živih talaca i predaji posmrtnih ostataka.

