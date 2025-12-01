Čudesna večer Michaela Ružića! Hrvatska deklasirala Izrael za vrhunski start prema Mundijalu

Kad je Michael Ružić, momak kojemu je tek 19 godina, u trećoj četvrtini pretvarao večer u Rigi u prvu veliku utakmicu u hrvatskom dresu od mnogih koje tek slijede, Hrvatska je, potvrdit će se konačno u zadnjih deset minuta, definitivno slomila Izrael (85-71). Hrvatska je, nakon +40 protiv Cipra u Osijeku prije tri dana, uzela i drugu pobjedu nakon koje je pogled prema Svjetskom prvenstvu u Katru 2027. godine onakav kakav smo samo mogli zamisliti. A, realno, i jesmo...

Hrvatska je u prvom kvalifikacijskom prozoru odradila vrhunski posao, a s obzirom da je Njemačka na Cipru vodila tek tri razlike nakon poluvremena i na kraju dobila 19, Nijemce ćemo u veljači dočekati s prvoga mjesta. I krajem veljače negdje u Hrvatskoj protiv europskih i svjetskih prvaka tražiti tri od tri. Jer, to neće biti ona Njemačka koja melje sve.

I to bi bio bonus, baš kakav smo mi dobili da s Izraelom igramo u gostima na neutralnom terenu, što konkurenti u drugom krugu vjerojatno neće. Izrael je prije nekoliko mjeseci upravo u Xiaomi Areni igrao osminu finala EuroBasketa, na kojem je sredio i Francuze, ali iz petorke koja je počela tu utakmicu protiv Grčke danas je na terenu bio samo Itay Segev, igrač sekundarne uloge s pet minuta u prosjeku. Međutim, Izrael je Hrvatsku dočekao s kudikamo više euroligaških igrača, za razliku od jednog hrvatskog, no bez onih glavnih ljudi, Madara i Ginata, u nedostupnosti najboljeg, Denija Avdije.

Hrvatskoj se, pak, u Rigi pridružio Jaleen Smith i ne samo da je uzeo Drežnjakov "dres" među 12, što je bilo iznenađenje, već je naš Amerikanac bio u Mijatovićevoj petorci. I ta je petorka, uz Filipovića, Hezonju, Škaru i Ružića, odigrala senzacionalnih uvodnih 200 sekundi. Hrvatska je zabila sve što je puknula prema košu, uz dvije trice Hezonje, za 12-0...

Koliko je god Hrvatska napadački djelovala tako da bi zabila i s medicinkom, osim Smitha koji je bio potpuno izvan ritma, toliko je malo toga, nakon početnih izraelskih problema, mogla obraniti. Nitko nije mogao zaustaviti Romana Sorkina, centra koji je u euroligaškom Maccabiju ima ozbiljne brojke, a Mijatović je u prvoj četvrtini na njemu izmijenio Ružića, Brankovića (dva napada) i Prkačina. Izrael je u pravilu jednostavno probijao nakon pick and rolla, bez obzira tko u tom trenutku bio na terenu i to nije bio dobar znak...

Čekali smo da se Luka Božić konačno ukaže na terenu od druge četvrtine i kad mu je Hezonja prepustio mjesto, Božić je počeo davati sve ono zbog čega je uzimao MVP nagrada u dresu Zadra. Bez Hezonje, koji se hladio gotovo osam minuta, ruku su dali Toni Nakić, Filipović s dvije trice, a pogotovo Michael Ružić koji je majstorski ubacivao sve što je dobio na dva-tri metra pred košem.

Hrvatska je dominirala u skoku i, još važnije, uspostavila obrambeni ritam, odnosno usporila Sorkina bez čijih je koševa Izrael imao bitno manje napadačkih opcija od Hrvatske. Koja je drugo poluvrijeme, uz Hezonju, Božića i Smitha na bekovskim pozicijama, otvorila preslikom prvoga, za najvećih 64-46...

Izraelci su bili u nokdaunu, a znate da tad jedino protivnik protivnika može vratiti u život. Često smo završavali u toj zamci, ali ovo nije bila ta večer. Hrvatska je, kao zanimljivost, utakmicu zatvarala s pet igrača iz Španjolske, Hrvatska je uzimala "break", ali koji tek treba potvrditi sljedećeg ljeta kad na jednoj strani budu još i Zubac, Matković i Šarić, a na drugoj Deni Avdija... A onda tek može sanjati u drugom krugu.

Kvalifikacije za SP

Izrael - Hrvatska 71-85 (25-25, 17-22, 14-24, 15-14)

Izrael: Carrington 11, Lavi, Segev 6, Sorkin 20, Timor 6, Huber 5, Carreira 5, Zalmanson 3, Artzi, Kravits 1, Blatt 6, Zoosman 8

Hrvatska: Filipović 6, Smith, Hezonja 19, Ružić 23, Prkačin 4, Badžim, Branković 2, Škara 9, Božić 11, Mavra 4, Radovčić, Nakić 7

