Obavijesti

News

Komentari 8
ZRAČNI NAPADI NA POJAS GAZE

Izraelci: Ubili smo jednog od zapovjednika Hamasa u Gazi

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelci: Ubili smo jednog od zapovjednika Hamasa u Gazi
Foto: AMIR COHEN/ilustracija

Izraelska vojska u nedjelju je priopćila da je ubila lokalnog zapovjednika Hamasa u Gazi, dok Izrael i palestinska militantna skupina nastavljaju razmjenjivati ​​optužbe za kršenje primirja

U objavi je zapovjednik identificiran kao Ala Al-Hadidi, šef opskrbe i jedan od zapovjednika vojne proizvodnje Hamasa. Navodi se da je ubijen u jednom od napada na Pojas Gaze u subotu.

Hamas nije objavio izjavu o navodnom ubojstvu zapovjednika.

Izraelska vojska izvela je u subotu zračne napade na Gazu za koje je premijer Benjamin Netanyahu rekao da su odgovor na to što je Hamas poslao borca na teritorij pod izraelskom kontrolom.

KRHKO PRIMIRJE U izraelskim zračnim napadima ubijeno je devet ljudi u Gazi
U izraelskim zračnim napadima ubijeno je devet ljudi u Gazi

U napadu je ubijeno pet visokih članova Hamasa, rekao je u subotu. 

CRNE BROJKE Vojska Izraela napala Gazu i ubila najmanje 5 ljudi: 'Kažu da traje primirje, sumnjam u to...'
Vojska Izraela napala Gazu i ubila najmanje 5 ljudi: 'Kažu da traje primirje, sumnjam u to...'

Zdravstvene vlasti Gaze izvijestile su da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 20 Palestinaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?
NERIJEŠENA PITANJA

Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

U zgradi su se čuvali državni dokumenti, ali sigurnosnih provjera nije bilo. Pitanje je jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini
Udala se kćer Marina Miletića
SRETNE VIJESTI

Udala se kćer Marina Miletića

Saborski zastupnik Marin Miletić je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025