Izraelci: Ubili smo jednog od zapovjednika Hamasa u Gazi

U objavi je zapovjednik identificiran kao Ala Al-Hadidi, šef opskrbe i jedan od zapovjednika vojne proizvodnje Hamasa. Navodi se da je ubijen u jednom od napada na Pojas Gaze u subotu.

Hamas nije objavio izjavu o navodnom ubojstvu zapovjednika.

Izraelska vojska izvela je u subotu zračne napade na Gazu za koje je premijer Benjamin Netanyahu rekao da su odgovor na to što je Hamas poslao borca na teritorij pod izraelskom kontrolom.

U napadu je ubijeno pet visokih članova Hamasa, rekao je u subotu.

Zdravstvene vlasti Gaze izvijestile su da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 20 Palestinaca.