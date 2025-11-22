Obavijesti

News

Komentari 0
KRHKO PRIMIRJE

U izraelskim zračnim napadima ubijeno je devet ljudi u Gazi

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
U izraelskim zračnim napadima ubijeno je devet ljudi u Gazi
Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES

U izraelskim zračnim napadima na Gazu poginulo je u subotu devet ljudi, rekle su zdravstvene službe, što predstavlja još jedan test za krhko primirje između palestinske militantne skupine Hamas i Izraela

Očevici i liječnici kazali su da je prvi napad pogodio automobil u gradu Gazi koji se zapalio. Zasad nije jasno jesu li poginuli u tom napadu, njih petero, bili putnici u automobilu ili prolaznici. Deseci ljudi požurilo je ugasiti vatru i spasiti žrtve.

Ubrzo nakon napada na automobil, izraelske zračne snage izvele su dva odvojena zračna napada na dvije kuće u gradu Deir Al-Balahu i kampu Nuseiratu u središnjem Pojasu Gaze, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši još nekoliko, po liječnicima.

Izraelska vojska rekla je da je naoružani napadač prešao na teritorij u Gazi koji je pod kontrolom Izraela i iskoristio cestu "u tom području kojom ulazi humanitarna pomoć u južnu Gazu", nazivajući to "očitim kršenjem sporazuma o prekidu vatre."

Vojska je izjavila da je kao odgovor na to napala ciljeve u Gazi.

PODACI MINISTARSTVA U izraelskim napadima u Gazi ubijeno barem 25 Palestinaca!
U izraelskim napadima u Gazi ubijeno barem 25 Palestinaca!

Dužnosnik Hamasa u Gazi odbacio je optužbe izraelske vojske kao neutemeljene i kao "izgovor za ubijanje", rekavši da je skupina predana sporazumu o prekidu vatre. Izrael i Hamas više su se puta međusobno optuživali za kršenje primirja, sklopljenog prije više od šest tjedana.

CRNE BROJKE Vojska Izraela napala Gazu i ubila najmanje 5 ljudi: 'Kažu da traje primirje, sumnjam u to...'
Vojska Izraela napala Gazu i ubila najmanje 5 ljudi: 'Kažu da traje primirje, sumnjam u to...'

Prekid vatre od 10. listopada u dvogodišnjem ratu u Gazi ublažio je sukob, omogućivši stotinama tisuća Palestinaca da se vrate u ruševine Gaze. Izrael je povukao snage s položaja u gradu, a dotok pomoći se povećao.

No, nasilje nije u potpunosti prestalo. 

TRUMPU SVE IDE PO PLANU 'Kralj Gaze' sada dijeli Ukrajinu: SAD i Rusi spremaju mirovni plan o ratu u čak 28 točaka...
'Kralj Gaze' sada dijeli Ukrajinu: SAD i Rusi spremaju mirovni plan o ratu u čak 28 točaka...

Palestinske zdravstvene službe kažu da su izraelske snage ubile 316 ljudi u napadima na Gazu od primirja. Izrael tvrdi da su tri njegova vojnika ubijena od početka primirja te da je napao brojne borce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025