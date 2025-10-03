Obavijesti

IMAO TEHNIČKE PROBLEME

Izraelska mornarica presrela posljedni brod iz flotile za Gazu

Piše hina,
Foto: Yiannis Kourtoglou

Izraelska mornarica presrela je u petak posljednji brod Globalne flotile Sumud (GFS) koja je pokušala doploviti do Pojasa Gaze s humanitarnom pomoći, rekli su aktivisti

"Marinette, posljednji preostali brod GSF-a, presretnut je u 10:29 sati po lokalnom vremenu, otprilike 42,5 nautičkih milja od Gaze", rekli su organizatori flotile. Prema izvješćima, brod je imao tehničkih problema i zaostajao je za flotom.

Mornarica je već ranije zaustavila ostatak od 42 broda flotile u Sredozemnom moru.

Izraelska mornarica presrela je u četvrtak nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, objavili su svjetski mediji. 

NEZAKONITA BLOKADA BRODOVA UN: 'Izraelci su okupatorska sila. Oni moraju osigurati hranu i lijekove za stanovnike Gaze'
UN: 'Izraelci su okupatorska sila. Oni moraju osigurati hranu i lijekove za stanovnike Gaze'

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) nenasilno zaustavljeno i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku.

"Nekoliko plovila Hamas–Sumud flotile sigurno je zaustavljeno i njihovi putnici se prevoze u izraelsku luku. Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi", objavilo je izraelsko ministarstvo. 

Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".

TISUĆE NA ULICAMA FOTO Nakon blokade flotile za Gazu, u nizu europskih gradova nasilni prosvjedi i vandalizam
FOTO Nakon blokade flotile za Gazu, u nizu europskih gradova nasilni prosvjedi i vandalizam

Prije isplovljavanja flotile iz Barcelone Izrael je rekao da će omogućiti iskrcavanje pomoći u luci Ashdod, na jugu zemlje, od kuda će kopnenim putem biti dostavljena u enklavu. GSF je to odbio.

Navodno je još jedna propalestinska flotila već napustila Europu i putuje prema Pojasu Gaze. Devet brodova navodno je u petak ujutro bilo u blizini Krete.

