UN: 'Izraelci su okupatorska sila. Oni moraju osigurati hranu i lijekove za stanovnike Gaze'

Izraelsko presretanje brodova s humanitarnom pomoći koja plove prema Gazi u međunarodnim vodama proširuje njegovu nezakonitu blokadu pojasa, priopćio je u četvrtak ured UN-a za ljudska prava.

"Kao okupacijska sila, Izrael mora osigurati hranu i medicinske zalihe za stanovništvo u najvećoj mogućoj mjeri raspoloživim sredstvima ili pristati na, i olakšati, nepristrane programe humanitarne pomoći, isporučene brzo i bez prepreka", rekao je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan u e-poruci Reutersu.

Također je pozvao Izrael da poštuje prava pritvorenika, uključujući pravo na osporavanje zakonitosti njihova pritvora.

Prema video objavama na Instagram stranici flotile izraelski vojni brodovi presreli su plovila flotile koja pokušavaju dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije.

Izraelci su započeli operaciju u trenutku dok se flotila nalazila oko 90 nautičkih milja od enklave. Gotovo svi brodovi su u međuvremenu presretnuti. Samo jedan brod, 'Mikeno', i dalje je plovio prema Gazi međutim i on je presretnut, a aktiviste je privela izraelska vojska.

Globalna Sumud flotila sastojala se od više od 40 civilnih brodova koji su prevozili oko 500 ljudi, među kojima su parlamentarci, odvjetnici i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.

Cilj im je bio probiti izraelsku blokadu palestinske enklave i stanovnicima dopremiti i hranu i lijekove.

Izrael je pokušaj flotile nazvao "provokacijom".