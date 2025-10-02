Obavijesti

News

Komentari 0
NEZAKONITA BLOKADA BRODOVA

UN: 'Izraelci su okupatorska sila. Oni moraju osigurati hranu i lijekove za stanovnike Gaze'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
UN: 'Izraelci su okupatorska sila. Oni moraju osigurati hranu i lijekove za stanovnike Gaze'
Foto: Ammar Awad

Prema video objavama flotile izraelski vojni brodovi presreli su plovila flotile koja pokušavaju dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije

Izraelsko presretanje brodova s humanitarnom pomoći koja plove prema Gazi u međunarodnim vodama proširuje njegovu nezakonitu blokadu pojasa, priopćio je u četvrtak ured UN-a za ljudska prava.

"Kao okupacijska sila, Izrael mora osigurati hranu i medicinske zalihe za stanovništvo u najvećoj mogućoj mjeri raspoloživim sredstvima ili pristati na, i olakšati, nepristrane programe humanitarne pomoći, isporučene brzo i bez prepreka", rekao je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan u e-poruci Reutersu.

Također je pozvao Izrael da poštuje prava pritvorenika, uključujući pravo na osporavanje zakonitosti njihova pritvora. 

FLOTILA ZA GAZU VIDEO Hrvatica na putu za Gazu: Solidarni smo s Palestincima nad kojima se provodi genocid
VIDEO Hrvatica na putu za Gazu: Solidarni smo s Palestincima nad kojima se provodi genocid

Prema video objavama na Instagram stranici flotile izraelski vojni brodovi presreli su plovila flotile koja pokušavaju dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije.

Izraelci su započeli operaciju u trenutku dok se flotila nalazila oko 90 nautičkih milja od enklave. Gotovo svi brodovi su u međuvremenu presretnuti. Samo jedan brod, 'Mikeno', i dalje je plovio prema Gazi međutim i on je presretnut, a aktiviste je privela izraelska vojska.

Globalna Sumud flotila sastojala se od više od 40 civilnih brodova koji su prevozili oko 500 ljudi, među kojima su parlamentarci, odvjetnici i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.

Cilj im je bio probiti izraelsku blokadu palestinske enklave i stanovnicima dopremiti i hranu i lijekove.

Izrael je pokušaj flotile nazvao "provokacijom".

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...
Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene
JANJEĆA MAGISTRALA

Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene

Provozali smo se starom cestom Zagreb-Rijeka, zavirili u kultna mjesta s janjetinom s ražnja. Kod Tkalčevića u "Malom raju" radi već treća generacija, u Bosiljevu je to isto dug obiteljski posao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025