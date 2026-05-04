Izraelska obrana presrela tri iranska projektila iznad UAE!

Izraelski sustav protuzračne obrane u ponedjeljak je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima presreo iranski projektil, potvrđeno je za CNN iz izvora upoznatog sa situacijom. Presretanje se dogodilo u jeku sukoba s Iranom, a cilj raspoređivanja sustava bio je dodatno ojačati obranu te zaljevske države.

Prema dostupnim informacijama, Izrael je već na početku rata u UAE tajno poslao bateriju sustava “Željezna kupola”, zajedno s vojnim osobljem koje njome upravlja. Ovaj potez ukazuje na sve intenzivniju sigurnosnu suradnju između Izraela i Emirata tijekom aktualne regionalne krize. Ministarstvo vanjskih poslova UAE zasad nije komentiralo situaciju. U međuvremenu, vlasti UAE izvijestile su da su s iranskog teritorija prema njihovoj zemlji lansirana četiri projektila. Tri krstareća projektila su presretnuta, dok je četvrti završio u moru. Snažne detonacije koje su uznemirile stanovnike kasnije su objašnjene kao djelovanje protuzračne obrane.

Nedugo nakon toga, uslijedio je novi napad - ovaj put kombinacijom projektila i dronova. U emiratu Fujairah dron je pogodio naftno postrojenje i izazvao požar, dok su istodobno pristizali izvještaji o zapaljenim brodovima uz obalu Dubaija. Riječ je o prvom izravnom napadu Irana na neku zaljevsku državu od proglašenja primirja prije gotovo mjesec dana. Napetosti su dodatno porasle nakon inicijative Donalda Trumpa da američka vojska prati brodove kroz Hormuški tjesnac, na što je Iran odgovorio prijetnjama silom.

Sjedinjene Američke Države i Iran ponovno se nalaze na rubu otvorenog sukoba, dok su UAE u posljednja dva mjeseca pretrpjeli više iranskih napada nego bilo koja druga zemlja u regiji. To ujedno objašnjava hitno raspoređivanje izraelskih obrambenih sustava na njihovom teritoriju. Podsjetimo, odnosi između UAE i Izraela normalizirani su 2020. godine potpisivanjem Abraham Accords, što se smatra jednim od ključnih vanjskopolitičkih poteza Trumpove administracije. Današnja vojna suradnja pokazuje koliko su se ti odnosi od tada dodatno produbili.