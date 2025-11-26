Izrael proširio operacije: Snage zauzele grad u Tubasu, uplašeni Palestinci bježe iz svojih kuća

Izraelske sigurnosne snage u srijedu su zauzele položaje u gradu Tubasu na Zapadnoj obali i nekim palestinskim stanovnicima naredile da napuste svoje domove, što je najnoviji napad u višemjesečnoj kampanji na gradove sjevernog dijela Zapadne obale.

Guverner Tubasa Ahmed Al-Asaad Reutersu je rekao da izraelske snage uz potporu helikoptera iz kojih je otvorena vatra, okružuju grad i uspostavljaju položaje u nekoliko četvrti.

"Čini se da će ovaj upad biti dug jer su izraelske okupacijske snage potjerale ljude iz njihovih domova, zauzele krovove zgrada i provode uhićenja", rekao je.

Vidi se kako kroz grad prolaze izraelska vozila, a vojnici patroliraju ulicama noseći puške i raketne bacače. Vojnici su viđeni i u obližnjem gradu Tammunu.

Uhićuju se Palestinci, vojska postavlja barikade

Na pitanje o operaciji glasnogovornik izraelske vlade Shosh Bedrosian novinarima je odgovorio da sigurnosne snage djeluju kako bi spriječile, kako je kazao - terorističku aktivnost.

Izraelska je vojska izvijestila da je operacija, provedena uz policijske i obavještajne snage započela u srijedu rano ujutro. Vojni glasnogovornik odbio je dati dodatne pojedinosti, rekavši da će se uskoro objaviti više detalja.

Al-Asaad je kazao da su izraelske snage svima onima koje su primorale na napuštanje domova naredile da se u njih ne vraćaju dok operacija ne završi, što bi, kako se predviđa, moglo potrajati nekoliko dana.

"Nastavljaju s dovršenjem kontrole nad gradom", kasnije je rekao Reutersu, dok su izraelske snage postavljale barikade, a dosad su pritvorile najmanje 22 Palestinaca.

Na Zapadnoj obali živi 2,7 milijuna Palestinaca koji imaju ograničenu samoupravu pod izraelskom vojnom okupacijom. Ondje su se doselile i naselile stotine tisuća Izraelaca.

Napad realiziran u srijedu produljenje je vojnih operacija koje su izraelske snage ove godine pokrenule u dijelovima sjeverne Zapadne obale, počevši s Jeninom u siječnju, samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Trump drugi put stigao u Bijelu kuću.

Tisuće Palestinaca primorane su napustiti svoje domove, a izraelske snage čiste izbjegličke kampove, održavajući na taj način najdulju prisutnost u nekim gradovima Zapadne obale u zadnjih više desetljeća.

Human Rights Watch ovaj je mjesec optužio Izrael za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog, kako je kazao, prisilnih protjerivanja. Izrael negira da je počinio takve zločine.

Posljednjih je mjeseci na Zapadnoj obali eskaliralo i nasilje doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali. Doseljenici se rijetko uhićuju ili procesuiraju, premda je val napada potaknuo kritike premijera Benjamina Netanyahua.

Hamas, koji je prošli mjesec pristao na primirje s Izraelom u Gazi, osudio je najnoviju operaciju na Zapadnoj obali, pozvavši međunarodnu zajednicu da intervenira kako bi je zaustavila.

Otkad je Hamas prije dvije godine napao Izrael iz Gaze 7. listopada Izrael je strogo ograničio kretanje Zapadnom obalom. Ondje je postavio ​​nove kontrolne točke, a neke palestinske zajednice učinkovito su blokirane uz pomoć barikada i postavljenih vrata.