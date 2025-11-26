Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆENO 22 LJUDI

Izrael proširio operacije: Snage zauzele grad u Tubasu, uplašeni Palestinci bježe iz svojih kuća

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Izrael proširio operacije: Snage zauzele grad u Tubasu, uplašeni Palestinci bježe iz svojih kuća
Foto: Ilustracija - Reuters

Izraelske snage zauzele su položaje u Tubasu na sjeveru Zapadne obale, uz potporu helikoptera i naredbe dijelu stanovnika da napuste domove. Uhićeno je najmanje 22 Palestinaca, a operacija bi mogla trajati danima

Izraelske sigurnosne snage u srijedu su zauzele položaje u gradu Tubasu na Zapadnoj obali i nekim palestinskim stanovnicima naredile da napuste svoje domove, što je najnoviji napad u višemjesečnoj kampanji na gradove sjevernog dijela Zapadne obale.

Guverner Tubasa Ahmed Al-Asaad Reutersu je rekao da izraelske snage uz potporu helikoptera iz kojih je otvorena vatra, okružuju grad i uspostavljaju položaje u nekoliko četvrti.

'PROTUTERORISTIČKA OPERACIJA' Izrael: Pokrećemo veliku operacije na Zapadnoj obali
Izrael: Pokrećemo veliku operacije na Zapadnoj obali

"Čini se da će ovaj upad biti dug jer su izraelske okupacijske snage potjerale ljude iz njihovih domova, zauzele krovove zgrada i provode uhićenja", rekao je.

Vidi se kako kroz grad prolaze izraelska vozila, a vojnici patroliraju ulicama noseći puške i raketne bacače. Vojnici su viđeni i u obližnjem gradu Tammunu.

Uhićuju se Palestinci, vojska postavlja barikade

Na pitanje o operaciji glasnogovornik izraelske vlade Shosh Bedrosian novinarima je odgovorio da sigurnosne snage djeluju kako bi spriječile, kako je kazao - terorističku aktivnost.

NOVA NADA Papamobil pape Franje postaje zdravstvena klinika za djecu Gaze​​​: 'Ispunit će novu misiju!'
Papamobil pape Franje postaje zdravstvena klinika za djecu Gaze​​​: 'Ispunit će novu misiju!'

Izraelska je vojska izvijestila da je operacija, provedena uz policijske i obavještajne snage započela u srijedu rano ujutro. Vojni glasnogovornik odbio je dati dodatne pojedinosti, rekavši da će se uskoro objaviti više detalja.

Al-Asaad je kazao da su izraelske snage svima onima koje su primorale na napuštanje domova naredile da se u njih ne vraćaju dok operacija ne završi, što bi, kako se predviđa, moglo potrajati nekoliko dana.

"Nastavljaju s dovršenjem kontrole nad gradom", kasnije je rekao Reutersu, dok su izraelske snage postavljale barikade, a dosad su pritvorile najmanje 22 Palestinaca.

Na Zapadnoj obali živi 2,7 milijuna Palestinaca koji imaju ograničenu samoupravu pod izraelskom vojnom okupacijom. Ondje su se doselile i naselile stotine tisuća Izraelaca.

POGINULO PETERO LJUDI Izraelski napad u Bejrutu ubio zapovjednika Hezbolaha!
Izraelski napad u Bejrutu ubio zapovjednika Hezbolaha!

Napad realiziran u srijedu produljenje je vojnih operacija koje su izraelske snage ove godine pokrenule u dijelovima sjeverne Zapadne obale, počevši s Jeninom u siječnju, samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Trump drugi put stigao u Bijelu kuću.

Tisuće Palestinaca primorane su napustiti svoje domove, a izraelske snage čiste izbjegličke kampove, održavajući na taj način najdulju prisutnost u nekim gradovima Zapadne obale u zadnjih više desetljeća.

Human Rights Watch ovaj je mjesec optužio Izrael za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog, kako je kazao, prisilnih protjerivanja. Izrael negira da je počinio takve zločine.

NENADANI UDAR Izrael projektilima gađao šefa stožera Hezbollaha u Bejrutu!
Izrael projektilima gađao šefa stožera Hezbollaha u Bejrutu!

Posljednjih je mjeseci na Zapadnoj obali eskaliralo i nasilje doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali. Doseljenici se rijetko uhićuju ili procesuiraju, premda je val napada potaknuo kritike premijera Benjamina Netanyahua.

Hamas, koji je prošli mjesec pristao na primirje s Izraelom u Gazi, osudio je najnoviju operaciju na Zapadnoj obali, pozvavši međunarodnu zajednicu da intervenira kako bi je zaustavila.

Otkad je Hamas prije dvije godine napao Izrael iz Gaze 7. listopada Izrael je strogo ograničio kretanje Zapadnom obalom. Ondje je postavio ​​nove kontrolne točke, a neke palestinske zajednice učinkovito su blokirane uz pomoć barikada i postavljenih vrata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025