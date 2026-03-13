Izraelska vojska gađala most na jugu Libanona: 'Bilo je nužno'

Izraelska vojska priopćila je da je u petak izvela zračni napad na most u južnom Libanonu, što je vjerojatno prvi put u aktualnoj ofenzivi protiv Hezbolaha da Izrael priznaje gađanje civilne infrastrukture. Naveli su da je most Zrarije preko rijeke Litani bio meta jer je služio kao ključni prijelaz za militante Hezbolaha, no nije to potvrdila dokazima.

Izraelske snage tvrde da su militanti Hezbolaha u blizini mosta postavili lansere kojima su napadali Izrael. Napad na most bio je nužan kako bi se uklonila prijetnja izraelskim civilima, stoji u priopćenju vojske.

Libanonski državni mediji su ranije tijekom dana prenijeli da je bespilotna letjelica u petak pogodila stan u bejrutskoj četvrti Burdž Hamud u sjevernom predgrađu libanonske prijestolnice. Prvi je to napad na to područje, piše Reuters.

Foto: Mohamed Azakir

Izraelska vojska ovaj je tjedan svakodnevno izvodila napade na Libanon u sklopu ofenzive protiv proiranskog Hezbolaha nakon što je taj pokret pokrenuo napade na Izrael 2. ožujka u osveti za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

U novim sukobima koji se događaju nakon što je krajem 2024. potpisano primirje između Izraela i militantnog pokreta raseljene su stotine tisuće Libanonaca, prenosi Reuters.