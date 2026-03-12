Obavijesti

Hrvatski vojnik evakuiran iz Libanona: Iz ratne zone izvučen s njemačkim vojnicima

Piše HINA,
Evakuacija provedena u koordinaciji s njemačkim snagama; pripadnik OSRH sletio u Orleans prije povratka u Hrvatsku...

Hrvatski vojnik sigurno je u četvrtak evakuiran iz misije Ujedinjenih naroda UNIFIL u Libanonu, a povlačenje hrvatskog pripadnika iz ratne zone provedeno je u sklopu operacije izvlačenja njemačkih vojnika koju je pokrenula SR Njemačka, izvijestili su iz Ministarstva obrane. Pripadnik Hrvatske vojske nakon evakuacije iz Libanona, sletio je večeras u francuski grad Orleans - odakle će se vratiti u Hrvatsku, stoji u priopćenju MORH-a. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić prethodno je zatražio i dobio potporu njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa za sigurno povlačenje našeg pripadnika u koordiniranoj evakuaciji iz Libanona.

Ministar Anušić još jednom je zahvalio ministru Pistoriusu na toj pomoći budući da je riječ o trenutačno najizazovnijoj svjetskoj kriznoj zoni.

"Njemačka potpora Hrvatskoj odraz je bliskog partnerstva te savezničkog uvažavanja i solidarnosti koje proizlaze iz političkih odnosa na razini naših vlada, ali i naših ministarstava obrane", poručio je ministar Anušić.

Nakon što je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prošli ponedjeljak zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH pokretanje povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka, Ministarstvo obrane poduzelo je sve potrebne formalne aktivnosti bez kojih izvlačenje naših vojnika ne bi bilo moguće, priopćili su iz MORH-a.

Iz MORH-a su također izvijestili da su pokrenuti formalni postupci za izvlačenje sedmorice hrvatskih vojnika iz NATO misije u Iraku. "Ta operacija povlačenja provest će se kada se steknu uvjeti za sigurnu evakuaciju", naglasili su te dodali da će, kada hrvatski vojnici budu evakuirani iz Iraka, o tome obavijestiti javnost. 

