Izraelska vojska: Tijela četvero talaca predana Crvenom križu

Tijela četvero talaca iz Gaze predana su izraelskoj vojsci u ponedjeljak putem Crvenog križa, objavila je vojska, dok se i dalje čeka na preostalih 24.

Četiri lijesa preminulih talaca trenutno prate snage IDF-a i Shin Beta (Izraelske službe unutarnje sigurnosti) prema Izraelu, gdje će biti prebačeni u Nacionalni centar za sudsku medicinu radi postupka identifikacije", priopćila je izraelska vojska.

Dvadeset živih talaca pušteno je iz Hamasovog zatočeništva u ponedjeljak. Trenutno se nalaze u izraelskim bolnicama i ponovno su sa svojim obiteljima.

Hamas još uvijek drži posmrtne ostatke dvadeset i četvero talaca koje je pristao vratiti Izraelu u sklopu sporazuma o prekidu vatre.

"Hamas je obvezan pridržavati se sporazuma i poduzeti potrebne korake za povratak svih preminulih talaca", priopćila je vojska u ponedjeljak.

Sporazum o prekidu vatre u Gazi predviđa da se, osim preživjelih, predaju i tijela talaca.

Izraelske vlasti su rekle u nedjelju da ne očekuju da će sva tijela biti predana u ponedjeljak, u kojem slučaju bi "međunarodno tijelo" predviđeno američkim planom, prema istom izvoru, pomoglo u njihovom lociranju.

Izrael je u ponedjeljak službeno objavio i da je oslobodio 1968 palestinskih zatvorenika u zamjenu za oslobađanje posljednjih 20 živih talaca.