Obavijesti

News

Komentari 0
ČEKAJU JOŠ 24 TIJELA

Izraelska vojska: Tijela četvero talaca predana Crvenom križu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelska vojska: Tijela četvero talaca predana Crvenom križu
Foto: Ramadan Abed

Četiri lijesa preminulih talaca trenutno prate snage IDF-a i Shin Beta (Izraelske službe unutarnje sigurnosti) prema Izraelu, gdje će biti prebačeni u Nacionalni centar za sudsku medicinu

Tijela četvero talaca iz Gaze predana su izraelskoj vojsci u ponedjeljak putem Crvenog križa, objavila je vojska, dok se i dalje čeka na preostalih 24.

Četiri lijesa preminulih talaca trenutno prate snage IDF-a i Shin Beta (Izraelske službe unutarnje sigurnosti) prema Izraelu, gdje će biti prebačeni u Nacionalni centar za sudsku medicinu radi postupka identifikacije", priopćila je izraelska vojska.

Dvadeset živih talaca pušteno je iz Hamasovog zatočeništva u ponedjeljak. Trenutno se nalaze u izraelskim bolnicama i ponovno su sa svojim obiteljima.

OPET SU SKUPA FOTO Dirljiv susret koji je ganuo svijet: Noa i Avinatan poljubili se nakon 2 godine razdvojenosti
FOTO Dirljiv susret koji je ganuo svijet: Noa i Avinatan poljubili se nakon 2 godine razdvojenosti

Hamas još uvijek drži posmrtne ostatke dvadeset i četvero talaca koje je pristao vratiti Izraelu u sklopu sporazuma o prekidu vatre.

"Hamas je obvezan pridržavati se sporazuma i poduzeti potrebne korake za povratak svih preminulih talaca", priopćila je vojska u ponedjeljak.

Sporazum o prekidu vatre u Gazi predviđa da se, osim preživjelih, predaju i tijela talaca.

Izraelske vlasti su rekle u nedjelju da ne očekuju da će sva tijela biti predana u ponedjeljak, u kojem slučaju bi "međunarodno tijelo" predviđeno američkim planom, prema istom izvoru, pomoglo u njihovom lociranju.

Izrael je u ponedjeljak službeno objavio i da je oslobodio 1968 palestinskih zatvorenika u zamjenu za oslobađanje posljednjih 20 živih talaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025