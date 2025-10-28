Obavijesti

NETANYAHUOVA NAREDBA

Izraelci bombardirali Gazu: 'Cilj je bio područje oko bolnice Šifa'

Netanyahu je optužio Hamas da krši sporazum tako što u lijesu koji je u ponedjeljak Hamas predao izraelskoj strani nije bilo tijela nijednog od izraelskih talaca koje je ta skupina prema trebala predati

Izraelski avioni pokrenulu su u utorak udare na grad Gazu nakon što je premijer Benjamin Netanyahu optužio militantni pokret Hamas za kršenje primirja u palestinskoj enklavi i naredio vojsci da izvede "snažne napade". Cilj je bilo područje oko bolnice Šifa, najveće na sjeveru Gaze, rekli su očevici i Hamasovi mediji ne navodeći ima li žrtava.

Izraelska vojska zasad nije komentirala napade koji se događaju uslijed krhkog trotjednog primirja. Primirje postignuto uz posredovanje SAD-a stupilo je na snagu 10. listopada i zaustavilo je dvogodišnji rat izazvan brutalnim napadom Hamasa na izrael 7. listopada 2023. Obje strane su se otada međusobno optuživale za kršenje primirja.

Ranije u utorak Netanyahu je optužio Hamas da krši sporazum tako što u lijesu koji je u ponedjeljak Hamas predao izraelskoj strani nije bilo tijela nijednog od izraelskih talaca koje je ta skupina prema trebala predati.

Forenzički nalazi su pokazali da posmrtni ostaci pripadaju Ofiru Tzarfatiju čije su tijelo izraelske snage pronašle krajem 2023., a ne nekom od 13 mrtvih taolaca koji se nalaze u Gazi, objavio je Netanyahuov ured i optužio Hamas da ne poštuje dogovor o predaji tijela preostalih mrtvih talaca.

- To je očiti dokaz da teroristička organizacija Hamas krši sporazum - priopćio je ured izraelskog premijera.

Hamas je planirao u utorak predati jedno tijelo, ali je njegovo oružano krilo, Brigade Al-Qasam priopćilo da se to odgađa jer Izrael krši primirje u Gazi.

Skupina je upozorila da bi izraelski napadi na Gazu mogli omesti operacije potrage za tijelima izraelskih vojnika te odgoditi njihovu predaju.  Hamas je više puta objavio da Izrael pokušava "izmisliti lažne izgovore u pripremi za poduzimanje novih agresivnih koraka" u Gazi. U ranijoj na Telegramu je baveo da ostaje predan sporazumu postignutom uz posredovanje SAD-a, Katra, Egipta i Turske te da treba pomoć kako bi se pronašla tijela ispod ruševina.

