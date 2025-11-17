Izraelski doseljenici upadaju u sela, kolju ovce, pale aute. Morala reagirati i vojska

IDF je u ponedjeljak navečer pokrenuo lov na desetke ekstremnih, nasilnih izraelskih Židova koji su te večeri napali palestinsko selo na Zapadnoj obali, paralelno s rušenjem ilegalnog židovskog naselja u blizini Efrata.

Prema IDF-u, „nakon evakuacije ilegalnih objekata u području Wadi Kanub... IDF, granična policija i redovne policijske snage uputile su se u selo Jeba nakon dojave da su deseci izraelskih civila zapalili i vandalizirali kuće i automobile u tom području.“

Vojne snage su dodale: „Sigurnosne snage tragaju za počiniteljima, a situacija se još uvijek razvija.“ Nasilje Židova je toliko eskaliralo da je izraelska vojska počela zaustavljati napade na Palestince zbog straha od eskalacije i destabilizacije na Zapadnoj obali, piše Jerusalem Post.

- IDF ove radnje smatra ozbiljnima i osuđuje svaki oblik nasilja koji ugrožava sigurnost u tom području i prijeti destabilizacijom. IDF djeluje kako bi provodio zakon i red u regiji. Ovi nasilni incidenti odvlače pažnju zapovjednika i vojnika od njihove primarne misije obrane i protuterorizma - objavio je IDF.

Foto: Naama Stern

Krajem listopada izraelski doseljenici su napali palestinsko naselje u Južnim Hebronskim brežuljcima na Zapadnoj obali, s videozapisom koji prikazuje brutalno klanje ovaca koje pripadaju jednom od mještana.

Stoka je pripadala Mahmoudu Drameenu, koji je maskirane muškarce identificirao kao lokalne naseljenike u prijavi podnesenoj izraelskoj policiji. Prijava je također uključivala snimke sigurnosnih kamera koje dokumentiraju napad, a na kojima se vidi i kako maskirani muškarci razbijaju prozore njegovog automobila.

Foto: Mohamad Torokman

Drameen je rekao da je ukupno 10 ovaca ubijeno ili ozbiljno ozlijeđeno, a neke su imale izvađene oči.

Iako je stoka već bila meta sličnih napada, zastrašujuća priroda snimki ukazuje na očitu eskalaciju nasilja naseljenika, koje se događa gotovo svakodnevno, uz gotovo potpunu nekažnjivost od strane izraelskog tužiteljstva.

Nedavni napadi uključivali su čak i Quadove, za koje su ekstremno desni ministri u vladi premijera Benjamina Netanyahua hvalili da ih pružaju naseljenicima u ilegalnim naseljima koja su nicala diljem Zapadne obale posljednje dvije godine.

Eskalacija nasilja

IDF je reagirao na incident nakon što su palestinski mediji izvijestili o požaru kojeg su izazvali židovski ekstremisti na lokalnim kamionima koji pripadaju mljekarskoj tvornici u blizini Beit Lida.

Također su napali tvornicu, poljoprivredna zemljišta, metalne skladišne objekte i nekoliko šatora koji pripadaju beduinskim obiteljima.

Ovi najnoviji veliki napadi na Palestince dolaze nakon gotovo svakodnevnih manjih napada židovskih ekstremista na Palestince na Zapadnoj obali, a IDF je broj takvih incidenata u ovom tromjesečju procijenio na 85.