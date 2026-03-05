Obavijesti

OSVETA HEZBOLAHU

Izraelski ministar: Bombardirat ćemo Bejrut sve dok neće izgledati kao grad u Gazi

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Mohamed Azakir

Khan Younis je gotovo uništen tijekom dvogodišnjeg izraelskog rata u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000, a oko 90 posto civilne infrastrukture pretrpjelo je ogromna razaranja

Admiral

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich zaprijetio je u četvrtak da će pojačati bombardiranje južnih predgrađa Bejruta sve dok ne budu izgledala poput grada Khan Younis na jugu Gaze, javlja agencija Anadolu.

Krajnje desni ministar iznio je prijetnju tijekom obilaska izraelske granice s Libanonom, uključujući gradove Ma'alot, Shlomi i Zar'it, prema izraelskom novinskom portalu Walla.

Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Foto: Claudia Greco

Khan Younis je gotovo uništen tijekom dvogodišnjeg izraelskog rata u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000, a oko 90 posto civilne infrastrukture pretrpjelo je ogromna razaranja.

Ujedinjeni narodi procjenjuju troškove obnove na oko 60 milijardi eura.  Smotrich je rekao da je libanonska skupina Hezbollah „napravila pogrešku i platit će visoku cijenu.

Bejrut 01:13
Bejrut | Video: 24sata/Reuters

Najmanje 102 ljudi je poginulo, a gotovo 650 ih je ozlijeđeno u izraelskim napadima diljem Libanona, uključujući južni Bejrut, od ponedjeljka, nakon raketne paljbe Hezbollaha, prema libanonskim zdravstvenim vlastima.

STRAVA U LIBANONU VIDEO Izrael brutalno 'udara' po Bejrutu: Ruševine su posvuda, eksplozije odjekivale cijelu noć
VIDEO Izrael brutalno 'udara' po Bejrutu: Ruševine su posvuda, eksplozije odjekivale cijelu noć

Eskalacija se dogodila usred američko-izraelskih napada na Iran, najvećeg saveznika i sponzora Hezbollaha, u kojima je od subote ubijeno najmanje 926 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hameneija i visoke vojne dužnosnike.

