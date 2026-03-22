Izraelski ministar: Dobili smo upute da ubrzamo rušenje libanonskih kuća na prvoj crti

Izraelski ministar obrane ⁠Israel Katz rekao je u nedjelju da su on i premijer Benjamin Netanyahu dali upute vojsci da ubrza rušenje libanonskih kuća u "selima na prvoj crti" kako bi se okončale prijetnje izraelskim zajednicama.

- Premijer i ja smo naredili IDF-u da odmah uništi sve mostove preko rijeke Litani koji se koriste za terorističke aktivnosti, kako bi se spriječio prolaz Hezbolaha i oružja prema jugu - rekao je Katz.

Dodao je da će vojska morati "ubrzati uništavanje libanonskih kuća u selima na prvoj crti", kao što je učinjeno u "Bejt Hanunu i Rafahu" u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska već je u srijedu objavila da je uništila dva mosta preko rijeke Litani, koja teče južnim Libanonom oko 30 kilometara od granice s Izraelom, kao dio svoje ofenzive protiv Hezbolaha.