NAREDIO NETANYAHU

Izraelski ministar: Dobili smo upute da ubrzamo rušenje libanonskih kuća na prvoj crti

Izraelski ministar: Dobili smo upute da ubrzamo rušenje libanonskih kuća na prvoj crti
Izraelska vojska već je u srijedu objavila da je uništila dva mosta preko rijeke Litani, koja teče južnim Libanonom oko 30 kilometara od granice s Izraelom

Izraelski ministar obrane ⁠Israel Katz rekao je u nedjelju da su on i premijer Benjamin Netanyahu dali upute vojsci da ubrza rušenje libanonskih kuća u "selima na prvoj crti" kako bi se okončale prijetnje izraelskim zajednicama.

Vojska je dobila upute da odmah uništi sve mostove preko libanonske rijeke Litani koji su korišteni za "terorističke aktivnosti", rekao je Katz u priopćenju koje je objavio njegov ured.

DRAMATIČNI VIDEO Rusi tvrde: Izrael je napao rusku TV ekipu! Izraelci: Ne bismo mi to nikad

- Premijer i ja smo naredili IDF-u da odmah uništi sve mostove preko rijeke Litani koji se koriste za terorističke aktivnosti, kako bi se spriječio prolaz Hezbolaha i oružja prema jugu - rekao je Katz.

Dodao je da će vojska morati "ubrzati uništavanje libanonskih kuća u selima na prvoj crti", kao što je učinjeno u "Bejt Hanunu i Rafahu" u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska već je u srijedu objavila da je uništila dva mosta preko rijeke Litani, koja teče južnim Libanonom oko 30 kilometara od granice s Izraelom, kao dio svoje ofenzive protiv Hezbolaha.

Komentari 0
