Izraelski ministar: Iran treba tretirati kao nacističku Njemačku. Ma, kakvo primirje!

Izraelski ministar za dijasporu i član vladajuće stranke Likud Amichai Chikli izjavio je da je prekid vatre s Iranom bio "pogreška", prenosi Al Jazeera pisanje lokalnih medija. Chikli je u razgovoru za izraelski radio 103FM ocijenio da je njegova zemlja trebala nastaviti s napadima.

- Mislim da je bila pogreška ići na prekid vatre u ovom trenutku. Takve zemlje, kao što su bile i Japansko Carstvo i nacistička Njemačka, njih morate dovesti na koljena - rekao je ministar i dodao da je vjerojatnost da bi primirje potrajalo 50 posto.