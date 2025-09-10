Obavijesti

UBIJENO ŠEST LJUDI

Izraelski ministar obrane nakon napada na Dohu: 'Udarit ćemo na neprijatelje gdje god bili'

Piše HINA,
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

U izraelskom napadu u utorak, usmjerenom na vodeće članove palestinske islamističke organizacije u Dohi, ubijeno je šest osoba, što je razbjesnilo Katar i izazvalo rijetku kritiku Donalda Trumpa.

Izraelski ministar obrane Israel Katz opravdao je napad na vodstvo Hamasa u Kataru izjavom da će židovska država udariti na svoje neprijatelje gdje god se nalazili.

U izraelskom napadu u utorak, usmjerenom na vodeće članove palestinske islamističke organizacije u Dohi, ubijeno je šest osoba, što je razbjesnilo Katar i izazvalo rijetku kritiku američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Katar, uz Egipat i Sjedinjene Države, djeluje kao posrednik između Izraela i Hamasa u sukobu u Gazi. Pregovori o prekidu vatre u zastoju su mjesecima. 

Uz brojne muslimanske države napad su osudili čelnici Velike Britanije, Francuske, Turske, Njemačke, Španjolske, Slovenije kao i dužnosnici EU-a i UN-a.

No, Katz je rekao da će Izrael pozvati na odgovornost sve one koji su sudjelovali u napadu pod vodstvom Hamasa 7. listopada 2023. na jugu Izraela, nakon kojega je Izrael počeo ofenzivu na Gazu. 

Izrael ne pokazuje znakove da će rat završiti unatoč sve većoj međunarodnoj osudi zbog ogromnog broja civilnih žrtava i humanitarne katastrofe u obalnom pojasu u kojem stanovništva gladuje zbog izraelske blokade pomoći.

"Izraelska sigurnosna politika je jasna - duga ruka Izraela djelovat će protiv svojih neprijatelja svugdje. Nema mjesta gdje se mogu sakriti", napisao je Katz u srijedu na X-u.

Ponovno je zaprijetio Hamasu uništenjem i upozorio da će Pojas Gaze biti devastiran ako militanti ne prihvate izraelske uvjete za prekid rata.

Izrael prvenstveno zahtijeva oslobađanje svih talaca i razoružanje Hamasa.

