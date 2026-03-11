Obavijesti

MILANOVIĆ GA ZVAO NA RAZGOVOR

Izraelski veleposlanik: Nisam pretjerao. Hrvatska je suverena

Zagreb: U Saboru obilježena 10. obljetnica Crvene srijede - međunarodne inicijative posvećene podizanju svijesti o progonu kršćana | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nisam ovdje da bih naštetio odnosima Izraela i Hrvatske. Ovdje sam da ih podržim. Hrvatska je naravno suverena zemlja i vrlo prijateljska zemlja

Izraelski veleposlanik Gary Koren prokomentirao je reakciju na izjavu o iranskim špijunima i poziv na razgovor kod predsjednika Milanovića u intervjuu tjedna za Media Servis.

 - Dali smo priliku diplomaciji. Amerikanci pokušavaju učiniti najbolje što mogu. Amerikanci su rekli da je to bio neuspjeh, da je to bila slijepa ulica. Postojala je dilema, dati li ne dati priliku dodatnom krugu diplomatskih napora, da se nastavi, ali odjednom smo se našli u istoj situaciji kao sa Sjevernom Korejom. Nitko se ne usudi dirati ih. To je san svakog režima - odgovorio je na pitanje je li se rat mogao izbjeći.

Neki svjetski vođe kao i analitičari tvrde da su Izrael i SAD prekršili međunarodno pravo i poredak te ugrozili mir i globalnu sigurnost napadima na Iran. Takvog je stava i predsjednik Zoran Milanović.

IZRAEL GLEDA INTERESE Plenković: 'Članovi iranskog veleposlanstva su akreditirani, nisu obavještajci, nema brige'
Plenković: 'Članovi iranskog veleposlanstva su akreditirani, nisu obavještajci, nema brige'

 - Izrael poštuje međunarodno pravo. Ali mnoge zemlje, ne kažem konkretno Hrvatska, ne osjećaju dnevnu prijetnju režima, fanatičnu opsesiju režima koji ne samo da poziva na uništenje Izraela gotovo 50 godina. Za njih je Izrael mali sotona, SAD su veliki sotona i razvijaju alate za uništenje, alate koji nisu potrebni nijednoj drugoj zemlji - rekao je Koren te dodao da Izrael nije prekršio međunarodno pravo.

 - Čak i da imam dokaze, ovo nije mjesto za otkrivanje. radimo to gotovo u svakoj europskoj prijestolnici. Nisam ovdje da bih naštetio odnosima Izraela i Hrvatske. Ovdje sam da ih podržim. Hrvatska je naravno suverena zemlja i vrlo prijateljska zemlja. Vaše vodstvo će odlučivati, ali moja je uloga ponekad objasniti običnim ljudima što znači prekidanje odnosa, a to znači zatvaranje veleposlanstva - odgovorio je na pitanje ima li dokaze da se u iranskom veleposlanstvu nalaze iranski špijuni.

Zbog te izjave bio je pozvani na razgovor u Ured predsjednik Milanovića gdje ga je njegov savjetnik za vanjsku i europsku politiku Pelicarić upozorio da je ta izjava neprihvatljiva i štetne za bilateralne odnose, da je neutemeljena, nepotrebno uznemirava hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Više detalja o sastanku Koren nije htio iznijeti, a nada se da će Hrvatska ipak odlučiti  prekinuti diplomatske odnose s Iranom.

