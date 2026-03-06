Plenković: 'Članovi iranskog veleposlanstva su akreditirani, nisu obavještajci, nema brige'

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak da nema razloga za zabrinutost da se osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu bavi špijuniranjem i terorizmom, nakon što je izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao Hrvatsku da provjeri iranske diplomate i prekine odnose s Teheranom. Koren je u intervjuu Hini u petak preporučio Hrvatskoj i drugim zemljama da provjere osoblje iranskih veleposlanstava tvrdeći da su u većini njih pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom "prikupljanja obavještajnih podataka" i potpore terorizmu. Premijer kaže da ne raspolaže informacijama da se zaposleni u iranskom veleposlanstvu u Zagrebu time bave.

"Prema podacima s kojima ja raspolažem, nemamo razloga biti zabrinuti. Svi koji su akreditirani, akreditirani su za ono što jesu i ne vidim ovdje da su pripadnici nekih obavještajnih struktura i slično", izjavio je Plenković novinarima.

Dodao je da Koren "zastupa interese Izraela, a mi donosimo svoje odluke" nakon što su izjave izraelskog veleposlanika u Zagrebu izazvale brojne reakcije, među ostalim i oporbenih i vladajućih saborskih zastupnika koji su isticali da Hrvatska sama donosi odluke o vanjskopolitičkim pozicijama.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reklo je Hini ranije u petak da Hrvatska trenutno ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Teheranom.

"Republika Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, unatoč jasnoj osudi Republike Hrvatske napada Irana na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio", rekli su iz MVEP-a.

Plenković je rekao da je Hrvatska izvukla sve državljane iz Irana koji su trebali izaći i da je ostao još jedan djelatnik u veleposlanstvu u Teheranu. "Ako se situacija pogorša, spremni smo i njega evakuirati. U ovom trenutku dobro je imati komunikaciju", dodao je.

Premijer je također komentirao povlačenje hrvatskih vojnika s Bliskog istoka, nakon što je predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak priopćio da je, "vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama u zemljama Bliskog istoka", donio odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona.

Premijer je poručio da se postupno izvlačenje vojnika treba provesti "na diskretan i siguran način, ne javno, a sigurno ne u sekundi - donio sam odluku i oni će sutra biti tu".

Pozvao je medije da ne izazivaju "nepostojeće svađe" i naglašava da je vlada osigurala povratak više stotina hrvatskih državljana s Bliskog istoka nakon što je izbio rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana te da sigurno ne bi "otezala i riskirala živote hrvatskih vojnika".

"To može samo netko tko govori laži, tko je manipulativan i hoće stvoriti problem, a ovaj će se kao zalagati za to da neće Hrvati voditi tuđe ratove. Pa to su smijurije", kazao je Plenković.