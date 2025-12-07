Obavijesti

KRVAVI OBRAČUN

Izrešetan navijač Partizana u Beogradu. Ekskluzivne snimke nakon pucnjave: 'Svi su vrištali'

Srpski mediji pišu kako je meta napada najvjerojatnije bio bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg. On je, kako pišu mediji, više od 10 puta preživio pokušaje atentata

U krvavom obračunu u subotu navečer u Novom Beogradu vatrenim oružjem propucan navijač NK (30) 'Partizan'. Muškarac je propucan oko 21:00 sat u restoranu "Durmitor". Telegraf.rs piše kako je meta napada najvjerojatnije bio bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg, poznat po tome što je preživio desetke atentata.

Prema riječima svjedoka, napadač je nosio kapuljaču i prišao je stolu na prvoj etaži restorana, blizu WC-a, gdje je uz navijača sjedio i Alajbegović. Napadač je prvo stajao iza žrtava oko 45 sekundi, navodno gledajući u telefon. Pucnjava je počela iznenada. Čim je nepoznati muškarac izvukao pištolj, Alajbegović je instinktivno reagirao i potrčao uz stepenice. Pokušao je izbjeći pucnjeve. Napadač je navijača NK pogodio osam puta, u trbuh i ekstremitete. 

- Čula sam neki zvuk, mislila sam da je nekome nešto palo, onda se čuo drugi i treći put. Tek nakon četvrtog sam shvatila da se radi o pucnjevima. Svi smo počeli trčati u šank kroz vrata koja su vodila na terasu. Inače nismo mogli van - govori nam je čitateljica koja se našla u poznatom restoranu.

Napadač je napustio restoran i pobjegao u nepoznatom smjeru. Teško ranjeni muškarac hitno je prevezen u bolnicu. Zbog težine ozljeda, život mu je ugrožen te je odmah upućen na operaciju.

Ubrzo nakon dojave, policija je aktivirala opsežnu akciju "Vihor 3", koja uključuje blokiranje ključnih cesta i intenzivnu potragu za počiniteljem. Sumnja se da je riječ o nastavku klanovskih ratova koji su tijekom cijele godine potresali glavni grad.

- Ljudi su dolje vrištali, a nama nisu dali da se spustimo. Taj trenutak, ne znaš hoće li napadač krenuti gore, koja mu je namjera. Na kraju su nam rekli da je to bilo ciljano, likvidacija. Sve je puno policije - govori nam čitateljica koja je u Beograd otišla na koncert. 

Alajbegović je bio jedan od vođa navijačke skupine "Zabranjeni" u "Partizanu", koja je godinama u sukobu sa suparničkom frakcijom "Alcatraz".  U medijima se u napadu 2020. godine pisalo da ima 39 godina, dok ga se u 2025. godini spominjalo kao 44-godišnjaka.

U medijima se izvještava da ima "veliki kriminalni dosje". Ima više od 60 (prema nekim izvorima 67-68) kaznenih prijava i u evidenciji se navodi kao diler droge. Prvi put je priveden kada je imao samo 12 godina.

Više puta je osuđivan na zatvorske kazne zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, posjedovanja ilegalnog oružja i gospodarskog kriminala. Uhićen je i u inozemstvu. U Banja Luci se skrivao zbog pljačke, a kod njega je pronađena velika količina ecstasyja i marihuane.

Odslužio je zatvorsku kaznu zbog ilegalnog posjedovanja oružja i eksplozivnih naprava (osuđen na 7 godina i četiri mjeseca), a iz zatvora je pušten u ožujku 2025. Poznat je po tome što je više puta bio meta napadača. Prema medijima je preživio najmanje 10 pokušaja ubojstva/atentata.

U srpnju 2010. godine pucali su po njemu ispred zgrade u Ulici Narodnih heroja u Novom Beogradu. No, sva tri ispaljena metka su ga promašila. U siječnju 2020. godine teško je ranjen u pucnjavi na Novom Beogradu (Ulica narodnih heroja), kada je bio s prijateljem koji ga je odvezao u Hitnu pomoć. Napadač je koristio silikonsku masku. U lipnju 2020. godine ranjen je u nogu ispred svoje zgrade. U studenom 202. godine ponovo je bio meta napada, dok je u srpnju 2025. godine na njega pucao nepoznati napadač u Ulici narodnih heroja. Nepoznati napadač ispalio je više metaka u smjeru njegovog automobila, ali nije ozlijeđen. Napad se dogodio samo četiri mjeseca nakon što je pušten iz zatvora.

Mediji pišu kako su članovi "Klana vještica" su tijekom 2020. tri puta pokušali ubiti Alajbegovića. U porukama "Skya", koje su korištene u optužnici, spominjalo se i planiranje njegove likvidacije.

Aleksandar Halabrin bio je prijatelj ubijenog Aleksandra Halaprina, čije je tijelo pronađeno nakon njegovog nestanka 2020. godine, a za čije se ubojstvo sudi "vještičjem klanu". Halabrin je bio s Alajbegovićem kada je ranjen u siječnju 2020.

Mediji su izvijestili o porukama "Skya" u kojima članovi klana komentiraju da će "Alibeg uskoro" otići svom prijatelju, aludirajući na Halabrinovo ubojstvo. Mediji često izvještavaju da Alajbegović, nakon što je ranjen, nije htio surađivati ​​s policijom niti otkriti tko bi mogao stajati iza napada. Sumnja se da namjerava sam riješiti "nesuglasice", što dovodi do nastavka obračuna.

