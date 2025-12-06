Obavijesti

'SVE JE PUNO POLICIJE'

Pucnjava u Beogradu! Čitateljica 24sata: 'Čulo se više pucnjeva, ljudi u restoranu su vrištali...'

Piše Marta Divjak,
Foto: čitateljica 24sata

Naša čitateljica iz Hrvatske našla se u restoranu u trenutku pucnjave, kako Republika.rs neslužbeno doznaje, u restoranu je upucan jedan od vođa navijača.

Čula sam neki zvuk, mislila sam da je nekome nešto palo, onda se čuo drugi i treći put. Tek nakon četvrtog sam shvatila da se radi o pucnjevima. Svi smo počeli trčati u šank kroz vrata koja su vodila na terasu. Inače nismo mogli van, govori nam je čitateljica koja se našla u poznatom restoranu Durmitor koji se nalazi na Novom Beogradu.

- Ljudi su dolje vrištali, a nama nisu dali da se spustimo. Taj trenutak, ne znaš dal će napadač krenuti gore, koja mu je namjera. Na kraju su nam rekli da je to bilo ciljano, likvidacija. Sve je puno policije - govori čitateljica koja je u Beograd otišla na koncert. 

SUDARIO SE S KAMIONOM BIZARNA SNIMKA Divljao kod Beograda, razbio BMW pa kroz smijeh poručio: 'Ma, samo jako'
BIZARNA SNIMKA Divljao kod Beograda, razbio BMW pa kroz smijeh poručio: 'Ma, samo jako'

Kako Republika.rs neslužbeno doznaje, u restoranu je upucan jedan od vođa navijača. Još nisu poznati detalji o napadaču.

