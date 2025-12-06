Pucnjava u Beogradu! Čitateljica 24sata: 'Čulo se više pucnjeva, ljudi u restoranu su vrištali...'

Čula sam neki zvuk, mislila sam da je nekome nešto palo, onda se čuo drugi i treći put. Tek nakon četvrtog sam shvatila da se radi o pucnjevima. Svi smo počeli trčati u šank kroz vrata koja su vodila na terasu. Inače nismo mogli van, govori nam je čitateljica koja se našla u poznatom restoranu Durmitor koji se nalazi na Novom Beogradu.

Pokretanje videa... 01:09 Pucnjava u noćnom klubu u Beogradu | Video: čitatelj/24sata

- Ljudi su dolje vrištali, a nama nisu dali da se spustimo. Taj trenutak, ne znaš dal će napadač krenuti gore, koja mu je namjera. Na kraju su nam rekli da je to bilo ciljano, likvidacija. Sve je puno policije - govori čitateljica koja je u Beograd otišla na koncert.

Kako Republika.rs neslužbeno doznaje, u restoranu je upucan jedan od vođa navijača. Još nisu poznati detalji o napadaču.