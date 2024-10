Izvještaj otkrio i dramu prije pada rampe trajekta Lastovo: 'Nemojmo se zaje***ti...'

Analizom događaja vezano uz okolnosti pomorske nesreće broda Lastovo nije utvrđena odgovornost članova posade broda. Naime, odredbe Pomorskog zakonika ne definiraju odgovornost drugih članova posade osim zapovjednika broda, pri čemu je isti odgovoran za sigurnost broda i red na brodu, i ima javna ovlaštenja na brodu i zastupa kompaniju. (....) analizirajući situaciju spuštanja/dizanja pramčane rampe, upravna istraga nije utvrdila odgovornosti zapovjednika broda ili članova posade, stoji u Nacrtu završnog izvješća istrage koju je provela Uprava za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture vezano za pogibiju trojice pomoraca u nezapamćenoj tragediji, odnosno padu rampe trajekta Lastovo 11. kolovoza u Malom Lošinju, pri čemu su smrtno stradali 58-godišnji vođa stroja iz Vinišća, Boško Kostović, te kormilari, 38-godišnji Marko Topić iz Solina i 54-godišnji Denis Šarić iz Zadra.

Nadalje, predsjednik uprave Jadrolinije naznačen je kao odgovorna osoba.

“Slijedom ovog izvješća utvrđeno je kako predsjednik Uprave kompanije Jadrolinija nije uspostavio sustav upravljanja sigurnošću, odnosno počinio je prekršaj iz članka 48. stavak 2. Pomorskog zakonika. (...) Uzevši u obzir navedeno u točkama 7.2., 7.3. i 8. ovog izvješća, a uzevši u obzir organizacijsku strukturu unutar ISM sustava kompanije Jadrolinija, odgovornost nižeg rukovodstva može se razmatrati samo segmentno uz naglasak kako je predsjednik Uprave u cijelosti odgovoran za sustav i ničije ga pogreške ne oslobađaju od odgovornosti.” Također, u spomenutom nacrtu predlaže se pokrenuti prekršajni postupak protiv predsjednika uprave Davida Sopte. Navodi se i kako na brodu, ali ni u kompaniji, ne postoji nikakva knjiga uputa podizanja i spuštanja te osiguranja rampe, iako su članovi posade imali potvrdu da su upoznata s tim pravilnikom. Također, upoznavanje posade o navedenom nije provedeno na odgovarajući način, što potvrđuje kako članovi posade nisu smatrali neophodnim osigurati rampu u gornjem položaju prije obavljanja radova ispred neosigurane rampe.

“Vezano za povjeru brtve pramčanih vrata, zapovjednik je, zapisom u brodskom dnevniku, naveo kako je on osobno zatražio provjeru pramčanih vrata obzirom da je on jedini upoznat s istom. Slijedom navedenog, a nakon pristajanja broda Lastovo u trajektnoj luci Mali Lošinj, u vremenu između 14.55 i 15.03 sati, zapovjednik broda Lastovo Goran Đolonga putem VHS stanice zaprima poziv prvog časnika da se sada ne može podići rampa u svrhu pregleda brtve pramčanih vrata u kojem se trenutku zapovjednik nalazio u svojoj kabini u nadgrađu plovila”, opisuje se u dokumentu navodeći dalje kako je zapovjednik sa zapovjednog mosta vidio da je rampa podignuta u krajnji gornji položaj, odnosno da poluge za mehaničko osiguranje rampe nisu u položaju u kojem bi trebale biti za osiguranje od pada. Hidraulički motor za podizanje i spuštanje rampe je bio u pogonu u tom trenutku.

Kako je uopće došlo do nesreće?

Zapovjednik je putem VHS-a pokušao dozvati vođu palube Predraga Vulića, no nije uspio. Misleći da ga ne čuje zbog buke, zapovjednik je isključio sisaljku hidrauličnog sustava pramčane rampe i opet pokušao dozvati Vulića. Kako mu se ovaj opet nije javio, pokušao je dobiti prvog časnika palube Davora Zagorca, no i to je bilo neuspješno. Kako se nadalje navodi u izvješću, zapovjednik je sišao u garažu trajekta, gdje je sreo Vulića i naložio mu osiguranje rampe, na što mu je Vulić kazao da “nema rampa kuda ići”, na što mu je zapovjednik broda odgovorio: “Nemojmo se zaje****, netko to odmah mora napraviti”.

Nakon razgovora sa zapovjednikom broda Vulić je izašao kroz bočna vrata na desnoj strani broda, zapovjednik je krenuo za njim govoreći kako rampu treba osigurati i u tom trenutku ona je pala i poklopila tri člana posade koja su bila ispod nje.

- Dokument smo zaprimili kao i ostali, uključujući i medije, ali ne mogu govoriti o njegovoj autentičnosti. Ono što piše je upravo ono o čemu pričamo već mjesecima, a to je da ne postoji sustav upravljanja ni ISM kod, a to je na odgovornosti Davida Sopte. Posada nije mogla poštovati procedure koje ne postoje, niti oni donose takve dokumente i propise. O procedurama odlučuje uprava - kratko nam je kazao Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

Iz Jadrolinije navode kako nisu u posjedu nikakvog službenog rješenja, dokumenta o istrazi ili nacrta izvještaja.

“U rujnu 2024. godine provedene su dvije dodatne vanjske prosudbe Sustava upravljanja sigurnošću (SUS, odnosno engl. ISM) od strane klasifikacijskog društva – HRB-a, uz nazočnost predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Uprava za sigurnost plovidbe) i Lučke kapetanije Rijeka, gdje nisu pronađeni značajni nedostaci provođenja SUS-a u glavnom uredu Društva u Rijeci te na brodu ‘Lastovo’. Sustav upravljanja sigurnošću uveden je 1996. godine te se svake godine od strane klasifikacijskog društva HRB-a, ovlaštenog od strane državne administracije, provode vanjske prosudbe, odnosno auditi u svrhu provjere implementacije i učinkovitosti primjene SUS-a”, odgovaraju iz Jadrolinije.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture se oglasilo navodeći da provodi neovisnu istragu o pomorskoj nesreći broda Lastovo koja se dogodila 11. kolovoza 2024. godine.

- O rezultatima iste javnost će biti izvještena kad istraga bude završena - poručili su.

Dokument možete pogledati u nastavku.

