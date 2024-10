Rezultati istrage Ministarstva: 'Za tragediju je odgovoran šef Uprave Jadrolinije David Sopta'

Za strašnu nesreću koja se 11. kolovoza ove godine dogodila na trajektu Lastovo u trajektnoj luci u Malom Lošinju odgovoran je David Sopta kao predsjednik Uprave Jadrolinije, prenosi Jutarnji.

Zaključak je to nacrta završnog izvješća o provedenoj upravnoj istrazi u predmetu pomorske nesreće broda Lastovo, koju je provela Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koje je napisano na 36 stranica s brojnim prilozima. Protiv zapovjednika Gorana Đolonge, koji je tijekom istrage ispitan kao osumnjičenik, zasad nije podnesena kaznena prijava.

U nesreći su stradali Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, dok je teško ozlijeđen Davor Zagorac.

Izvješće opisuje što se događalo prije pada rampe. Zapovjednik Đologna je uočio kako rampa nije osigurana na propisani način, a kako nije mogao dobiti vođu palube ni prvog časnika palube, sišao je u garažu i sreo Vulića te mu naložio da osigura rampu.

- Nema rampa kuda ići - odgovorio mu je Zagorac, stoji u izvješću. Zagorac nije ispitan jer je na liječenju.

- Nemojmo se zajebavati i netko to mora odmah zabraviti! - odgovorio mu je Vulić.On je potom izišao na bočna vrata, a Đolonga je krenu za njim prema pramcu broda. U tom trenutku rampa je pala i poklopila posadu koja je stajala ispod nje, ispred pramca broda još su bila dva kormilara, a sve se odigralo naočigled Đolonge i Vulića. Prema Đolonginoj izjavi, od trenutka kad je on primijetio da rampa nije osigurana na propisan način do trenutka njezina pada prošlo je oko dvije minute.

Na čelu tročlanog tima koji je provodio istragu bio je Zlatko Košta, načelnik Sektora za inspekcijske poslove i standarde pri Upravi sigurnosti plovidbe, prenosi Jutarnji.

Svi članovi posade bili su alkotestirani i nije ustanovljena prisutnost alkohola u krvi, odnosno koncentracija je bila 0,00 g/kg.

U konačnici, zaključuje se kako hidraulički sustav rampe nije predviđen za to da rampa bude neosigurana. Predloženo je da se pokrene prekršajni postupak protiv predsjednika Uprave Jadrolinije jer nije uspostavio sustav upravljanja sigurnošću i napravio je prekršaj iz Pomorskog zakona, a isključivo njega i nikoga drugog u Jadroliniji smatraju i odgovornim za cjelokupno održavanje broda te predlažu da se protiv njega pokrene prekršajni postupak.