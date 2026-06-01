Izvukao se bez ozljeda: Pijani vozač u Donjem Daruvaru sletio u jarak pa se zabio u stup

Pijani muškarac (27) sletio je automobilom s ceste u Donjem Daruvaru i zabio se u betonski stup električne mreže. Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je da je 27-godišnjak upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,11 promila. U subotu, 30. svibnja oko 5.45 sati, kotačima je zahvatio bankinu i izgubio nadzor nad vozilom.

Sletio je u desni putni jarak, a potom je izlaskom iz jarka prednjim dijelom udario u betonski stup niskonaponske električne mreže. U ovoj prometnoj nesreći nitko nije stradao te je nastala samo materijalna šteta. Policija će vozaču zbog izazivanja prometne nesreće izdati prekršajni nalog.