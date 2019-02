Nakon napisa u medijima da je HDZ navodno pripremio naputak da se na stranačkim skupovima stranke treba pljeskati samo premijeru šefu stranke Andreju Plenkoviću i domaćinu, a da se pljeskanje ostalim pojedinačnim članovima stranke izbjegavaju, reagirali su iz vrha HDZ-a.

Sve tvrdnje o naručenom pljesku, odlučno su odbacili, javlja Dnevnik HRT-a.

- Ne znam imate li vi neki aplauzometar, odakle vam to sve - pitao je Andrej Plenković novinare.

Prema medijskim napisima, u HDZ-u su se na taj korak odlučili nakon što su pojedini članovi stranke, primjerice Miro Kovač u Imotskom i Vladimir Šeks u Gospiću dobili jači pljesak od Plenkovića. Politički tajnik stranke Lovro Kuščević oštro je odbacio te tvrdnje.

'Nama plješću od srca'

- Bože sačuvaj. Naravno da nije točno, Nas se pozdravlja spontano, od srca, svaki aplauz je baš od srca, spontani - izjavio je Kuščević, dok je ministar Oleg Butković kazao je da on za to nije čuo, ali 'da i je tako, što nije njega ne bi smetalo da se njemu ne plješće'.

Robert Kopal, predsjednik HDZ-ova Odbora za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo kaže: Ja mislim da je normalno da se predsjedniku stranke plješće, da je to znak da on dobro radi svoj posao, i da, ako se prema jačini pljeska određuje koliko netko dobro radili ili ne radi, doista mogli izvući pogrešne zaključke.

Bandić bi odmah dao ostavku u stranci da se nekom drugom više plješće

- Pa mislim da je to smiješno pitanje, mislim da jednom velikom broju aktera na hrvatskoj političkoj sceni jako ide na živce to da HDZ stoji na oko 30 posto, da će uvjerljivo pobijediti na europskim izborima i da je uvjerljivo najjača politička stranka. Na pitanje na koga se to odnosi, premijer je uzvratio: Pa imate h koliko hoćete, imate nesrećnika...

Za gradonačelnika Zagreba Milana Bandića pljesak je itekako važan.

- Kad nekome budu zapljeskali jače od mene, ja ću dati ostavku u stranci - kazao je Bandić.