'Ja nemam licencu? Lažu! I da, oženit ću medicinsku sestru...'

Dok smo razgovarali u kafiću u Obrovcu, pacijent je došao pitati dr. Gorana Jusupa hoće li ga čekati u Domu zdravlja prije početka njegove popodnevne smjene. Medicinska sestra i zaručnica Veronika Pecolaj Jusup (25), kako nam se predstavila, izvikala se na njega da ne može sad, nego za pet dana, kako je doktor kazao.

No, liječnik mu je ipak rekao da ode u Dom zdravlja i pričeka ga.

- Propisala sam mu Normabel, ali on ga uzme pa daje drugom pijancu, a onda dođe po još - izravno nam je rekla Veronika.

Dr. Jusup i Veronika podigli su puno prašine u Obrovcu nakon što su ljudi vidjeli najavu emisije 'Provjereno' u kojoj doktor Jusup vrijeđa i psuje, a njegova medicinska sestra kaže kako ne zna koju je školu završila. HZZO je u međuvremenu dr. Jusupu otkazao ugovor jer ga je napustilo oko 900 pacijenata, ali on to - ne priznaje!

Zaručili su se, kaže, u utorak, ali Veronika ne nosi zaručnički prsten da ne naleti na pijance kojih u Obrovcu, kaže, ima puno. Dok smo sjedili na terasi kafića u Obrovcu, našem stolu je prišao jedan mladić i zaprijetio joj da mu više nikad ne pokazuje srednji prst.

Nije ništa rekla ali je malo kasnije otišla u kafić izgladiti stvar. Neuspješno, priznala nam je, ali bar je pokušala jer su zajedno išli u razred.

Za dr. Jusupa su nam u Obrovcu rekli da je bio vrhunski liječnik koji je poklekao pod teretom životnih tragedija, odnosno nekoliko teških smrtnih slučajeva u obitelji, zbog kojih je, kažu nam, psihički stradao.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

'Da mu daš šleper lijekova, došao bi po još'

On sam nam je pričao o nekim problemima koje ga još muče. Kazao nam je i da boluje od multiple skleroze te priznao da je ne liječi, ali je kazao i da ta bolest u toj fazi ne šteti obavljanju njegovog profesionalnog posla.

Kad smo došli na razgovor s dr. Jusupom, u ruševnom Domu zdravlja vrata njegove ordinacije su bila zaključana. Liječnika smo našli u prostoriji preko puta hodnika. Djelovala nam je kao da je riječ o nekakvom skvotu, no dr. Jusup nam je kazao da tu dođe zapaliti cigaretu da ne puši ordinaciji u kojoj prima pacijente.

- Tu dođem zapaliti i popiti kavu, a tamo radim s pacijentima. Ja svakome kažem da su cigarete smeće, a svatko odlučuje o svome, je l' ga smiruje ili ne, je li lud ili zbunjen. Danas malo koji liječnik ne puši - pojašnjava nam.

Na stolu je bila hrpa čikova i tri kutije cigareta.

Čovjek koji je tražio lijekove ušao je prije nas te izašao sretan.

- On vam je posebna priča, taj da mu daš šleper lijekova, sutra bi došao po još pola šlepera. Ozbiljno - odmah nam je kazao dr. Jusup, bez obzira što je znao da smo razgovor snimali.

'HZZO, komora... Sve sam ih poslao u onu stvar'

Na pitanje o ugovoru s HZZO-om rekao je da ga ima i da je sve legalno, samo ih nije imao kod sebe, da demantiramo zle jezike, nego su mu ostali doma.

Samo, kaže, još treba nešto potpisati.

Opsovao je sve redom, a pridružila mu se i zaručnica - medicinska sestra.

- Imam sve! To što bi netko volio da nemam, ništa to ja ne znam. Imam sve potrebne dozvole, licence i papire potrebne da obavljam ovaj posao. Ja sam HZZO, komoru i sve primitivce poslao u p***u materinu. Ružna riječ ali sam ih poslao u sto p***i materinih - rekao nam je.

- Punih 30 godina radim kao specijalist obiteljske medicine. Već mi je puna kapa jer su ljudi teški. Uz opću medicinu bavim se pedijatrijom, malom kirurgijom, jer nemam salu, ali radim operacije na licu, šakama, krpam posjekotine, djecu liječim, odrasle. Bio sam doktor na prvoj crti bojišnice u vrijeme Domovinskog rata, u 112. brigadi i stekao ogromno iskustvo u jako teškim vremenima - rekao nam je dr. Jusup.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Može biti medicinska sestra i zidar

Na pitanje ima li mu medicinska sestra, koja mu je i zaručnica, sve što je potrebno za obavljanje tog posla, rekao je da ima.

- Ona je medicinska sestra, može se reći da mi je i zaručnica. Fakultet nema, ali ima srednju školu, što je sasvim dovoljno za posao sestre ili zidara. Manje radim kirurgiju, jer nitko ne stoji iza mene, ali propisujem lijekove i sve što treba - kazao nam je, a kako su nam u Obrovcu rekli da su se specijalisti čudili takvoj uputnici i pacijenta vratili natrag, pitali smo ga i za to.

- Slušaj me, to je njihovo pravo, ali ja njima j***m mater, možeš to doslovno napisati - kazao je na to.

Pitali smo ga i boluje li od multiple skleroze i je li istina da je ne liječi.

- Tko zna što je multipla skleroza, a malo ih zna, to je neurološka bolest i nema posebnih lijekova, ali to me ne sprječava da radim kao liječnik - kazao je i dodao da nije vikao na pacijente i medicinske sestre koje su radi toga odlazile u prijevremenu mirovinu, a to je potvrdila i njegova medicinska sestra.

Kazao je da mu podmeću, a na pitanje tko mu podmeće, rekao je da nije policajac da to istražuje, ali sumnja na lokalnu vlast.

- Podmeće mu njegova bivša - dodala je zaručnica Veronika uz uvrede. Kaže kako je i sama bila u braku.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

'Ljudi izmišljaju o mom zaručniku'

- Dr. Jusup i ja smo tri godine zajedno, a prekjučer me zaručio. On je dobar čovjek i dobar liječnik, najbolji u državi. Ljudi izmišljaju laži i spletke, laju o nekome jer se bave tuđim životima više nego svojima. Ja sam pokušavala naći medicinsku sestru za dr. Jusupa preko svojeg profila na društvenoj mreži, ali nisam uspjela jer nitko ne želi živjeti u Obrovcu i raditi za malo novaca. Onda sam shvatila da sam i ja kvalificirana i zaposlila se - kaže Veronika Pecolaj.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

HZZO: Raskinuli smo ugovor

Pitali smo Ministarstvo zdravstva i HZZO o njihovom neobičnom slučaju. Iz ministarstva nismo dobili odgovor, no HZZO je puno ažurniji:

- Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Gorana Jusupa, dr. med. imala je ugovorni odnos s HZZO-om, no Služba za ugovaranje HZZO-a pokrenula je postupak raskida Ugovora sa spomenutom ordinacijom, te je 18. travnja 2019. donesena odluka kojom se Ugovor raskida s 30. travnjem 2019. godine. Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) proveo je u studenom 2018. i siječnju 2019. godine izvanredne ciljane kontrole izvršavanja ugovornih obveza u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Goran Jusup, dr. med. spec., Obrovac, Stjepana Radića bb. Predmet kontrola bio je poštivanje ugovornih obveza u dijelu ispunjavanja kadrovskog normativa u djelatnosti opće/obiteljske medicine te otežano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba HZZO-a, a vezano uz navode iz pritužbi osiguranih osoba. U spomenutoj ordinaciji bilo je upisano 473 pacijenta, što možete provjeriti na dostupnim podacima na web stranici HZZO-a, u rubrici "ugovoreni sadržaji" - odgovorili su iz službe za odnose s javnošću HZZO-a, što znači da je dr. Goran Jusup do kraja mjeseca njihov legalni djelatnik.

