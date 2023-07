Ja sam Niko. S 18 godina moram državnoj instituciji objašnjavati da Uskok nije ured Vlade RH...

Niko Mađerić (18) je maturant zagrebačke II. gimnazije koji je, prema dosadašnjim rezultatima, najbolje u cijeloj državi riješio ispit iz Politike i gospodarstva na državnoj maturi. Ali Niko je već sad osjetio koliko je rigidna državna birokracija, kako su nestručni i ograničeni ljudi koji bi u sastavljanju pitanja za maturu trebali biti nepogrešivi te koliko ti birokrati iz obrazovnih institucija ustraju na svojim tumačenjima, čak i kada naprave preočitu grešku. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) koji provodi maturu u svom pitanju i odgovoru koji traži inzistira da je Uskok ured Vlade Republike Hrvatske, iako on to po zakonima i Ustavu nikako nije, pa i ne smije biti. On je samostalno i neovisno tijelo koje pripada pravosudnom sustavu. Uskok djeluje u okviru Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) koje je također neovisno i samostalno tijelo. Iako bi mnogi u vlasti htjeli da su DORH i Uskok pod njihovim okriljem i da ga mogu u potpunosti kontrolirati, to ipak po zakonima i Ustavu nije tako. I, ponavljamo, ne smije ni biti!

No, u ispitu iz Politike i gospodarstva 32. pitanje glasi: Kako se naziva ured Vlade Republike Hrvatske specijaliziran za borbu protiv korupcije?

Točan odgovor je po njima Uskok, a Niki su odbili i prigovor u kojem im je, pozivajući se na zakon i Ustav obrazložio da na njihovo pitanje nema točnog odgovora. Jer jednostavno ne postoji Vladin ured za boru protiv korupcije.

- Čim sam vidio pitanje, kroz glavu mi je prošao Uskok, ali znam da treba pažljivo čitati kako ne bih pogriješio. Vidim da piše ured Vlade, a znam da Uskok nije vladin ured i da nema točnog odgovora. Izmislio sam kao odgovor nepostojeći Ured za borbu protiv korupcije, a nakon ispita sam pisao prigovor koji su mi odbili – kaže nam Niko.

Njegov prigovor je zaista svijetli primjer mladog i obrazovanog čovjeka koji poznaje sustav države u kojoj živi. Međutim, kaže nam da je i očekivao da će ga odbiti jer mu je i profesorica rekla da NCVVO koji godinama vodi Vinko Filipović teško priznaje svoje greške.

- Ne razumijem zašto su tako tvrdoglavi. Svi budući maturanti se pripremaju za državnu maturu kroz stare ispite i pitanja. I ako ovo ostave, generacije će učiti pogrešno i time se šalje sasvim kriva poruka mladim ljudima - kaže nam Niko.

Niko je u svom prigovoru prvo naveo da nema točnog odgovora, a zatim citirao Ustav i zakone i opis sa internetskih stranica Uskoka u kojem su oni posebno državno odvjetništvo. Niko im piše i da se niti u jednoj literaturi predviđenoj za pripremu ispita, ali i dostupnoj politološkoj literaturi ni u kojem kontekstu Uskok ne spominje da pripada organizacijskoj strukturi Vlade, nego kao samostalno i neovisno tijelo. Na kraju im poručuje.

- Nužno je da se ovo pitanje izuzme iz državne mature jer se njime šalje pogrešna informacija kako je državno odvjetništvo tijelo Vlade RH. Imajući na umu da čitave generacije koriste ispite provedenih državnih matura za pripremu i učenje, ostavljanje ovog pitanja u ispitu državne mature bilo bi pogubno za znanje učenika i svijest građana o trodiobi vlasti i neovisnosti pravosudnih tijela. Molim Vas da još jednom pogledate zadatak i ponovno ga razmotrite - napisao je Niko.

Ali njegov prigovor su odbili uz nevjerojatna i bizarna obrazloženja, iako i iz NCVVO-a priznaju da Uskok nije ured Vlade. Kao prvo, naveli su mu da je početno slovo u riječi "ured" napisano malim slovom, a da su mislili da pripada Vladi, onda bi ga napisali velikim slovom! A kako to povezuju s Vladom? Pa navode da je Vlada predložila zakon kojim je osnovan Uskok, a izglasao ga Sabor. Nadalje, navode da je Vlada "prisutna" u djelovanju Uskoka je ministar daje suglasnost na ravnatelja Uskoka i zamjenika. U svom odgovoru oni priznaju da Uskok nije Vladin ured, ali ipak inzistiraju da je to točan odgovor na pitanje pravnom logikom koja se protivi zdravom razumu.

- Unatoč tome što USKOK nije specijaliziran ured Vlade Republike Hrvatske za borbu protiv korupcije ona je temeljem Zakona o USKOK-u sasvim prisutna u djelovanju USKOK-a primjerice prilikom imenovanja Ravnatelja USKOK-a (Članak 3., Zakona), zamjenika Ravnatelja (Članak 5., Zakona), službenika i namještenika (Članak 6., Zakona) sve uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Kao što je prethodno navedeno, ne postoji ni jedan drugi ured specijaliziran za borbu protiv korupcije tako da nema dvojbe o kojemu se uredu radi u pitanju. Prigovor se odbija – napisali su Niki.

Ali Niko ne odustaje u svojoj borbi da ih prosvijetli i spriječi da buduće generacije uče pogrešno. Napisao je prigovor drugostupanjskoj komisiji, odnosno upravnom vijeću Centra.

- Napisao sam da je po toj njihovoj logici Ustavni sud tijelo Hrvatskog sabora jer Sabor imenuje ustavne suce – poentira Niko.

Poslao je pitanja i DORH-u, Uskoku, Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu i na još niz institucija da mu službeno odgovore je li Uskok ured Vlade RH.

I mi smo poslali upit DORH-u i Uskoku. Neslužbeno smo doznali da su zaprepašteni ovakvim tumačenjem Nacionalnog centra. Čak su prvo mislili da se šalimo s našim upitom. Naravno, dali su puno pravo maturantu Niki, a neslužbeno su nam rekli da je u NCVVO-u odgovor očito pisao netko tko ne razumije neovisnost institucija. Uskok je povodom našeg upita objavio i službeno priopćenje.

- Povodom medijskih upita vezanih uz ustanovljenje ovog Ureda, upućujemo na članak 2. stavak 1. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Nadalje, sukladno članku 3. Zakona o državnom odvjetništvu, državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo - objavili su na svojim stranicama.

Slično su neslužbeno poručili i iz DORH-a

- Odredbe važećih Zakona o državnom odvjetništvu i Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) kao posebnog državnog odvjetništva, vrlo su jasne glede ustrojstva i djelatnosti, odnosno osnivanja, rada, djelokruga i nadležnosti tog državnog odvjetništva. USKOK je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela – neslužbeno su nam poručili iz DORH-a, a i Niko će dobiti službeno obrazloženje da je u pravu.

Nakon svih ovih argumenata, iz NCVVO-a su nas upravo obavijestili i odgovorili na naš upit da će poništiti sporno pitanje.

- Nakon konzultacije sa stručnjacima iz više područja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donio je odluku da svim pristupnicima u 32. zadatku u ispitu iz Politike i gospodarstva na prvom roku državne mature u školskoj godini 2022,/2023. dodijeli jedan bod. Stručna radna skupina za izradu ispita pogrešno je formulirala zadatak na način da je tražila „naziv ureda Vlade Republike Hrvatske specijaliziranog za borbu protiv korupcije“ te kao točan odgovor predvidjela Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – USKOK unatoč činjenici da USKOK nije ured Vlade Republike Hrvatske, već posebno državno odvjetništvo.

Ispričavamo se pristupnicima koji su zbog pogrešne formulacije u pitanju moguće dali pogrešan odgovor ili na pitanje nisu odgovorili uslijed čega će se u navedenom zadatku. Svim će se pristupnicima koji su pisali ispit državne mature iz Politike i gospodarstva u prvom ispitnom roku u školskoj godini 2022./2023. u 32. zadatku dodijeliti (priznati) jedan bod - odgovorili su nam iz Centra koje vodi Vinko Filipović.