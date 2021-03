Ja sam sudac, a on osuđenik na višegodišnju kaznu zatvora i bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Ne mislim ulaziti u pravni spor sa takvom osobom. Što se našeg odnosa tiče, bio sam predsjednik optužnog vijeća koje je potvrdilo prvu optužnicu protiv njega. Nas dvojica nikada nismo kontaktirali, osim jednog slučajnog susreta na ulici ispred suda, nakon što je izbačen iz sudnice tijekom prvog postupka, kada mi je pristupio i kada sam iz pristojnosti stao i čuo njegove prigovore na postupanje vijeća.

Ja sam mu rekao da mislim da je vijeće postupalo zakonito, a da je on imao pravo na to prigovoriti. To je bio moj jedini kontakt i komunikacija s njim. Nikada i nigdje nisam se s njim družio, razmjenjivao misli niti bilo kakve druge informacije po pitanju kaznenog postupka - kazao je Zvonko Vrban, predsjednik Osječkog suda za Jutarnji list osvrčući se na Mamićeve optužbe na njegov račun

Naime, Zdravko Mamić na tiskovnoj je konferenciji u Mostaru, gdje je opširno govorio o tome kako je podmićivao suce, upravo njega nazvao je najvećim od svih kriminalca, koji će kad-tad završiti u zatvoru.

On se ne slaže ni s odlukom Visokog kaznenog suda koji bi ovih bi dana trebao odlučiti o zahtjevu da se drugi kazneni postupak protiv Mamića i šestorice okrivljenika za izvlačenje 144 milijuna kuna iz Dinama izmjesti sa Županijskog suda u Osijeku na neki drugi sud.

Smatraju da suci Mirko Ljubičić, Mario Kovač i Davor Mitrović, koji čine sudsko vijeće u tom postupku, zbog odnosa sa svojim kolegama koje Mamić, doduše bez dokaza, optužuje da ih je podmitio, ne bi mogli nepristrano voditi ovaj postupak.

- Nema nikakvog razloga da se ovaj predmet delegira s ovog suda. Legitimno je pravo optuženika i njihovih odvjetnika da pokušavaju svim dopuštenim procesnim radnjama opstruirati tijek postupka. No, po svemu sudeći očigledno je da oni ne žele brzo i zakonito suđenje kakvo se odvija u Osijeku – poručio je Vrban.

Nema problem ni s tim što mu ministar pravosuđa Ivan Malenica na sud šalje pravosudnu inspekciju.

- To je njegovo pravo i mi nemamo ništa protiv da inspekcija dođe ovdje i utvrdi stanje i upravljanje ovim sudom. Nema nijednog razloga da se bojimo inspekcije i njihovog pregleda pravilnosti rada – naglasio je Vrban,