'Ja se ne bojim nikoga pa niti desnice, HDZ je i dalje najjači'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je rekao kako je odluka o promjeni pravilnika o neoporezivom dijelu primitaka s 2.500 na 7.500 kuna koji stupaju na snagu 1. prosinca dobra mjera te prigoda za sve poslodavce koji žele nagraditi svoje radnike, a izrazio je i uvjerenje u pobjedu HDZ-a na predstojećim izborima za EU parlament.

Govoreći o današnjoj odluci Vlade o promjeni Pravilnika o neoporezivom dijelu primitaka s 2.500 na 7.500 kuna od 1. prosinca ocijenio je kako je to prigoda za sve poslodavce koji žele u nekom obliku nagraditi svoje radnike, praktički za dva tjedna. Mislim da je to jako dobra mjera. Mnogi su poslodavci upravo tako nešto priželjkivali i mislim da smo tu reagirali dobro kod poslodavaca i radnika, rekao je Plenković u intervjuu za Dnevniku Nove TV,

Upitan misli li da će ova mjera zadržati radnike, u onim sektorima kao što su turizam, graditeljstvo iz kojih ljudi odlaze van, da će ovo biti mjera u kojoj će privatni sektor omogućiti tim radnicima, 13. plaćom nekakav bonus i da ih stimulira da ostanu u zemlji, Plenković je odgovorio: "To nije 13. plaća. To može biti božićnica, uskrsnica, regres, bilo što od tih neoporezivih primitaka, to jest davanja poslodavaca bez poreza. Mislim da je to jako dobro. Mnogi od njih su to htjeli i svi koji imaju ta sredstva na raspolaganju, možda će se sada kada na to nema poreza lakše odlučiti da daju dodatnu nagradu svojim zaposlenicima". "I to je bio smisao ove mjere", naglasio je.

'Zdravstvo je najteže reformirati'

Na pitanje o stanju i dugovima u zdravstvu, odgovorio je da su ovim rebalansom uspjeli dati 400 milijuna kuna zdravstvu.

"Prošle godine smo dali više, 1.300.000 kuna. U toj godini zdravstvo nije generiralo novi dug, što je jako dobro. Racionalizacija i dostupnost, sve je to na čemu radimo. Mislim da smo tu ostvarili dosta značajne pomake, puno ulaganja, pa i kroz europske fondove, u dnevne bolnice, u obnovu bolnica, nekoliko je velikih projekata: Pula, Rijeka, a radi se na nizu drugih. Ići ćemo u Karlovac i mislim da se napravilo puno. Dio zakonskih akata koji se odnose na zdravstvo, to je sljedeća reforma koja je u pripremi, ići će također pred Vladu i Sabor", rekao je.

Upitan je li zadovoljan radom ministra zdravstva Kujundžića odgovorio je kako je zdravstvo najteže od svih za reformirati.

"Većina i lijekova, a možemo slobodno reći i brojnih uređaja koji se koriste u zdravstvu sigurno nije jeftinija nego prije. Mi smo kao društvo navikli na dostupnost zdravstvenih usluga. Tražimo u toj jednadžbi rješenje. Ministar Kujundžić se trudi. Vidjeli ste i rasprave u Saboru", naglasio je.

Upitan u potpredsjedniku Sabora i HDZ-a Milijanu Brkiću i 'aferi SMS', Plenković je odgovorio kako će se s njime sastati sljedećeg tjedna. Dodao je i kako mu je ranije rekao da nema veze s aferom, demantirao da s tim ima ikakve veze, a na dodatno pitanje je li ga Brkić u to uvjerio odgovorio je da nije na njemu da odlučuje.

Odbio je i tezu da vladajuću većinu čine , kako je ocijenio novinar, "suspektni ljudi s optužnicama" te rekao da takvi ne pristupaju HDZ-u kao stranci i da je situacija u Saboru takva kakva je te da u ovakvom izbornom sustavu radi s ljudima koji ga podržavaju.

"Mi imamo stabilnu većinu i ako netko od zastupnika iz drugih stranaka želi surađivati s nekim drugim strankama to nije nešto na što mi možemo utjecati. To su ljudi koji iz jedne stranke prelaze u drugu stranku i ne prelaze u HDZ", rekao je.

'Sudjelovat ću u koloni sjećanja u Vukovaru'

Naglasio je da ga zanima samo pobjeda HDZ-a na predstojećim izborima, kako za Europski parlament, tako i drugima te je uvjeren u pobjedu HDZ-a na njima.

Plenković je za nadolazeće obilježavanje Dana vukovarske tragedije najavio da će i on kao i brojni građani i institucije sudjelovati u koloni sjećanja te da ne očekuje incidente ili zviždanje.

Kazao je kako treba pokazati veliko poštovanje prema Vukovaru, Domovinskom ratu i braniteljima te istaknuo kako želi da se svi ratni zločini procesuiraju.

Na upit o tome što misli o najavi da bi u koloni sjećanja mogao biti i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je kako u tome ne vidi problem i da bi to bilo jako dobro te podsjetio da Pupovac nije član Vlade, "a izaslanstvo vladajuće većine kao takvo ne postoji".

Upitan boji li se desnice u Hrvatskoj odgovorio je da se ne boji nikoga.