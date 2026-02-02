Obavijesti

News

Komentari 29
DOČEK ZAPALIO NACIJU

Jadranka Kosor: Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Hrvatske

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Jadranka Kosor: Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Hrvatske
Zagreb: Promocija knjige Žene koje mašu rukama Jadranke Kosor | Foto: Emica Eledji/PIXSELL

Prvo se doček trebao odviti u ponedjeljak u 16 sati. Nakon što je Grad Zagreb odbio sudjelovanje Marka Perkovića Thompsona na kojem inzistiraju rukometaši, doček je otkazan. Onda se javila Vlada i poručila da će ona organizirati doček u 18 sati na Trgu bana Jelačića

Admiral

Još jedna žetva medalja pala je u drugi plan. Nažalost, umjesto da se priča o tome kako se Hrvatska na velika vrata vratila na rukometni vrh, tema dana je sukob Vlade i Grada Zagreba oko Marka Perkovića Thompsona i dočeka brončanih rukometaša na Trgu.

Prvo se doček trebao odviti u ponedjeljak u 16 sati. Nakon što je Grad Zagreb odbio sudjelovanje Marka Perkovića Thompsona na kojem inzistiraju rukometaši, doček je otkazan. Onda se javila Vlada i poručila da će ona organizirati doček u 18 sati na Trgu bana Jelačića, a premijer Plenković primit će brončane rukometaše u 12.30 sati.

O svemu se oglasila nekadašnja premijerka Jadranka Kosor.

 - Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske - objavila je Kosor na X-u.

Fertutmu i političku krizu oko dočeka rukometaša, pratite OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!
NOVI OBRAT

Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026