Jadranka Kosor: Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Hrvatske

Još jedna žetva medalja pala je u drugi plan. Nažalost, umjesto da se priča o tome kako se Hrvatska na velika vrata vratila na rukometni vrh, tema dana je sukob Vlade i Grada Zagreba oko Marka Perkovića Thompsona i dočeka brončanih rukometaša na Trgu.

Prvo se doček trebao odviti u ponedjeljak u 16 sati. Nakon što je Grad Zagreb odbio sudjelovanje Marka Perkovića Thompsona na kojem inzistiraju rukometaši, doček je otkazan. Onda se javila Vlada i poručila da će ona organizirati doček u 18 sati na Trgu bana Jelačića, a premijer Plenković primit će brončane rukometaše u 12.30 sati.

O svemu se oglasila nekadašnja premijerka Jadranka Kosor.

- Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske - objavila je Kosor na X-u.

