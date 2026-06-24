Jadrolinija ima novu sezonsku liniju 'Kvarnerski most'! Ovo su relacije i cijene karata

Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most, na relaciji Kraljevica – Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun na Pagu, svečano je pokrenuta u srijedu isplovljavanjem katamarana Silba.

Nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana četiri jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice s popodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno.

Cijena karte u jednom smjeru od Kraljevice do Baške, Lopara ili grada Raba iznosi 25 eura, a za relacije Senj – Rab ili Baška – Rab cijena je 15 eura. Putovanje od Kraljevice do Crikvenice ili od Baške do Lopara dostupno je za 10 eura. Karte će biti dostupne na katamaranu Silba te online putem web stranice i mobilne aplikacije Jadrolinije.

Liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika, prilagođen brzom i ugodnom putovanju.

"Čestitam Upravi Jadrolinije što je osmislila ovako dobar potez koji bi prije svega trebao biti olakšanje lokalnom stanovništvu, ali i turistima, s obzirom na ljetne gužve", rekao je potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Crikvenica: Katamaran Silba uplovio u crikveničku luku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Očekujem da će se, osim prometnog rasterećenja, na ovaj način pokazati turistima ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Hrvatska i sjeverni Jadran", dodao je.

Crikvenica: Katamaran Silba uplovio u crikveničku luku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović naglasio je da Jadrolinija nastoji osluškivati potrebe na terenu i odgovarati na njih, te je tako pokrenuta i ova linija.

Crikvenica: Katamaran Silba uplovio u crikveničku luku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Jadrolinija nije samo prijevoznik putnika nego je i partner našim ljudima i sugrađanima", rekao je Blažinović. Izvijestio je da se na Jadrolinijine karte kupljene online uvodi popust od 30 posto, što je korak u digitalizaciji poslovanja.

Crikvenica: Katamaran Silba uplovio u crikveničku luku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tijekom dana u Baškoj će se službeno obilježiti završetak radova na rekonstrukciji luke Baška. Riječ je o završetku četvrtke, posljednje faze rekonstrukcije luke. Projektom su povećani njezini kapaciteti, unaprijeđena je lučka infrastruktura te je podignut stupanj zaštite akvatorija. Ukupna vrijednost projekta je nešto niža od sedam milijuna eura.