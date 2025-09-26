Jadrolinija: Pokazatelji za osam mjeseci potvrđuju stabilan rast

Nacionalni putnički brodar Jadrolinija prevezla je u prvih osam mjeseci ove godine 9,5 milijuna putnika što je na razini prošle godine te 2,8 milijuna vozila, kojih je bilo dva posto više, doznaje se iz Jadrolinije iz koje ocjenjuju kako i naturalni i financijski pokazatelji potvrđuju stabilan rast i poslovanje. Na upit Hine o očekivanom financijskom rezultatu u ovoj godini, iz Uprave Jadrolinije ističu da, iako financijski rezultat nije jedini pokazatelj uspješnosti, on ide u prilog stabilnom poslovanju.

"Treba uzeti u obzir da će se u idućem razdoblju značajna sredstva usmjeravati na obnovu i održavanje flote te povećanje sigurnosti u svim aspektima, što su strateški prioriteti kompanije. Takvi ciljevi iziskuju ulaganja koja dugoročno osiguravaju veću konkurentnost i održivost poslovanja", kažu u Jadroliniji.

Na pitanje o značajnijim problemima i kvarovima tijekom sezone, kada je promet znatno pojačan, iz Uprave odgovaraju da značajnijih kvarova koji bi uzrokovali dugotrajnije prekide nije bilo te da su sve tehničke poteškoće rješavane na terenu ili osiguravanjem zamjenskih brodova u najkraćem roku.

Naglašavaju da su zadovoljni proteklom sezonom te kako treba uzeti u obzir da se gotovo polovina ukupnog godišnjeg prometa, više od 6 milijuna putnika, preveze u sezoni, što je veliko opterećenje za posade i brodove.

Na najfrekventnijim linijama plovidbe se odvijaju neprekidno, 24 sata dnevno, na vrhuncu sezone ima i do 600 polazaka na dan, a po potrebi su se uvodili dodatni polasci.

Povećanje i unaprjeđenje sigurnosti jedan od strateških prioriteta

Odgovarajući na pitanje o održavanju flote i jesu li povećana sredstva za održavanje, iz Jadrolinije kažu da se rast cijena sirovina i općih tržišnih troškova reflektirao i na troškove održavanja brodova, koji stalno rastu. Unatoč tome, Jadrolinija ulaže značajna sredstva kako bi osigurala najvišu razinu sigurnosti i tehničke ispravnosti za svih 58 brodova, a održavanje i redoviti remonti su među najvećim izdacima kompanije.

U vezi povećanja sigurnosti, navode kako je nakon imenovanja nove uprave u veljači, povećanje i unapređenje sigurnosti postavljeno kao jedan od strateških prioriteta.

Služba pomorske sigurnosti ojačana je kadrovski, a donesene su i dodatne mjere za povećanje razine sigurnosti na brodovima. Uspostavljena je stalna, kvalitetna i transparentna komunikacija između kopna i broda, kao i s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, klasifikacijskim društvima te inspektorima pomorske sigurnosti lučkih kapetanija.

Ističu da su uvedene i nove mjere za unapređenje postojećih dokumentiranih postupaka sustava upravljanja sigurnošću, a povećava se broj edukacija i intenzivnih treninga za posade i djelatnike na kopnu putem interaktivnih radionica.

Rashodovanje starijih brodova i zamjena modernijim i ekološki prihvatljivijim

Što se tiče nabavke novih brodova, Jadrolinija planira rashodovanje starijih brodova i zamjenu modernijim i ekološki prihvatljivijim verzijama.

"Fokus je na nabavi dvostranih trajekata s pogonom na biodizel ili dualni pogon, ovisno o dostupnim tehničkim rješenjima i modelima financiranja te putničkih brodova pogonjenih na alternativne izvore energije. Strategija razvoja bijele flote uključuje implementaciju zelenih tehnologija, u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima dekarbonizacije pomorskog prometa", kažu.

Ističu da se kao izvori financiranja razmatraju europski fondovi i suradnja s međunarodnim financijskim institucijama poput Svjetske banke te da su na tom području već ostvareni značajni iskoraci. Točan broj brodova i njihove tehničke karakteristike u konačnici će ovisiti o ishodima tih suradnji, dodaju.

Jadrolinijina flota sada je prosječne starosti 27,8 godina, što je, kažu manje od europskog prosjeka koji iznosi 33 godine. Zaposleno je oko dvije tisuće djelatnika, od kojih je oko 200 sezonskih.

Nadzorni odbor Jadrolinije imenovao je u veljači novu Upravu na šest mjeseci. Robert Blažinović imenovan je za predsjednika, a Marija Zaputović Mavrinac i Marko Novaselić za članove Uprave. Mandat im je u kolovozu produžen za još šest mjeseci, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja.