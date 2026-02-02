Jadrolinija uvodi brzobrodsku liniju Split-Bol-Hvar-Vis

Split će od 19. lipnja do 13. rujna brzobrodskom linijom biti povezan s Bračem, Hvarom i Visom, pa će putovanje do Visa trajati sat i 55 minuta, priopćila je Jadrolinija u ponedjeljak.

Nova brzobrodska linija vozit će na relaciji Split-Bol-Hvar-Vis.

S dva polaska dnevno iz Splita, jutarnjim i popodnevnim, putovanja između obale i otoka postaju brza, praktična i prilagođena ritmu ljetnih planova, bilo da je riječ o jednodnevnom izletu, vikend putovanju ili dijelu duljeg odmora, navodi Jadrolinija.

Jutarnja plovidba iz Splita kreće 07.30 sati i u Vis dolazi u 09.25 sati, čime se putnicima omogućuje dolazak na odredište za sat i 55 minuta.

Nova brzobrodska linija Split-Bol-Hvar-Vis dodatno unaprjeđuje i međuotočnu povezanost, omogućujući putnicima veću fleksibilnost i slobodu kretanja, smatra Jadrolinija.

S jutarnjim polaskom iz Hvara u 08.45 sati, dolazak na Vis predviđen je u 09.25 sati. Povratak je moguć u večernjim satima, polaskom iz Visa u 19.35 sati.

Prodaja karata već je otvorena na svim prodajnim mjestima Jadrolinije, kao i putem službene web stranice te Jadrolinijine mobilne aplikacije.

"Vjerujemo kako će ova brzobrodska linija naići na iznimno dobar odaziv putnika te dodatno obogatiti turističku ponudu Hrvatske, pružajući još više mogućnosti za otkrivanje raznolikosti i ljepote naših otoka", ističu iz Jadrolinije.