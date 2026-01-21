Obavijesti

POSTUPAK U ZADRU

Protiv Jadrolinije i odgovorne osobe podnesen je optužni prijedlog zbog smrti pomoraca

Postupak se vodi u Lučkoj kapetaniji Zadar, a tereti ih se da nisu osigurali sustav upravljanja sigurnošću

Prekršajni optužni prijedlog zbog nesreće broda Lastovo podnesen je protiv Jadrolinije i odgovorne osobe, trenutno je u fazi ispitivanja i pripreme za glavnu raspravu, a vodit će se u Lučkoj kapetaniji Zadar, doznaje se u srijedu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Iz ministarstva su na upit Hine odgovorili da je ovlaštena osoba ministarstva u listopadu podnijela optužni prijedlog protiv prvookrivljenika Jadrolinije, kao pravne osobe, i drugookrivljenika, kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne navodeći pritom o kome je riječ.

Optužni prijedlog podnesen je zbog prekršaja iz članka 998. Pomorskog zakonika, jer okrivljeni nisu na odgovarajući način uspostavili i održavali dokumentirani sustav upravljanja sigurnošću i sigurnosne zaštite Lastova te nisu održavali stanje broda i njegove opreme tako da je dok plovi u svakom smislu siguran.

Optužni prijedlog je u fazi ispitivanja i priprema za glavnu raspravu pa očekujemo da će voditelj prekršajnog postupka, Lučka kapetanija Zadar, uskoro zakazati glavnu raspravu, naveli su iz ministarstva.

Ministarstvo je još u studenom potvrdilo da je, u suradnji s Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, podnijelo prekršajni optužni prijedlog radi nesreće u kojoj su u kolovozu u malološinjskoj luci poginula tri pomorca, navodeći da je u tijeku ispitivanje optužnog prijedloga te se očekuje faza pripreme i pozivanja na glavnu raspravu.

Postupak iz Rijeke prebačen u Zadar

Optužni prijedlog bio je podnesen Lučkoj kapetaniji Rijeka, za koju je navedeno da je stvarno i mjesno nadležna za provedbu prekršajnog postupka i donošenje odluke, no u riječkoj Lučkoj kapetaniji rekli su Hini da je postupak nedavno prebačen u Zadar zbog kadrovsko-organizacijskih razloga, odnosno odlaska djelatnice u mirovinu.

Ministarstvo je 3. veljače prošle godine objavilo izvješće o izvidima pomorskih prekršaja prilikom nesreće Lastova. Prema zaključku koji su iznijeli ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe, predloženo je pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika broda Lastovo.

Nedugo zatim ministarstvo je izvijestilo da je upoznato s pokretanjem istrage Državnog odvjetništva te da temeljem izvješća o nesreći nastavlja postupak protiv bivšeg predsjednika uprave Davida Sopte i Jadrolinije, čija je odgovornost utvrđena tijekom neovisne istrage ministarstva.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci u rujnu je pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

Optužnicom se zapovjedniku broda, prvom časniku palube i vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. na trajektu u pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu, protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.

