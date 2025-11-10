Obavijesti

News

Komentari 6
SKORO 3 GODINE ZATVORA PLUS+

Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti
Foto: 24sata

Gabrijela Žalac počinje svoj zatvorski 'mandat' od dvije godine i sedam mjeseci. Samo dva mjeseca dulje bila je ministrica

Posao nije razlog da se ne ode u zatvor. Tako je sudac izvršenja Županijskog suda u Vukovaru odlučio u slučaju Gabrijele Žalac, posrnule ministrice EU fondova i regionalnog razvoja, koja je u ponedjeljak do ponoći morala sama doći u zagrebački zatvor u Remetincu. Napravila je to u zadnji trenutak, nešto malo prije 22 sata...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih
Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva
DETALJI STRAVE

Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva

U nesreći je 36-godišnja putnica  vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozlijede i zadržana je na daljnjem liječenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025