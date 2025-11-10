Gabrijela Žalac počinje svoj zatvorski 'mandat' od dvije godine i sedam mjeseci. Samo dva mjeseca dulje bila je ministrica
SKORO 3 GODINE ZATVORA PLUS+
Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti
Posao nije razlog da se ne ode u zatvor. Tako je sudac izvršenja Županijskog suda u Vukovaru odlučio u slučaju Gabrijele Žalac, posrnule ministrice EU fondova i regionalnog razvoja, koja je u ponedjeljak do ponoći morala sama doći u zagrebački zatvor u Remetincu. Napravila je to u zadnji trenutak, nešto malo prije 22 sata...
